De ce este mai bine să mergi în Grecia în septembrie și nu în lunile de vară: detaliile care fac diferența dintre o vacanță ratată și una reușită

Grecia este una dintre țările care primește anual sute de mii de turiști români, situându-se, laolaltă cu Bulgaria, în topul preferințelor estivale, atât pentru noi, cât și pentru cei din alte colțuri ale Europei și chiar a lumii, chiar dacă din motive diferite.

Iar dacă pentru noi, românii, a merge în Grecia este ceva normal, luând în calcul proximitatea, nu același lucru se poate spune despre americani sau asiatici, spre exemplu. De vreme ce noi „ne-am săturat de-atâta Grecia”, turiștii de pe alte continente parcă apreciază un pic mai mult această țară, ceea ce, în definitiv, poate că n-ar fi rău să facem și noi.

Fără dar și poate, Grecia oferă de toate, pentru toți, după cum îți voi povesti în cele ce urmează, și merită din plin să fie considerată și de noi o minune a acestei planete, nu doar o modalitate ieftină de a ne petrece vacanța și altundeva decât pe litoralul nostru. Ba chiar, ar trebui să ne bucurăm că nouă, românilor, ne este atât de ușor să ajungem aici (o oră și douăzeci de minute cu avionul), să ne considerăm norocoși.

Mergi în Grecia în septembrie dacă vrei să ai parte de temperaturi decente și de liniște

Ca oricare alt român dornic de vacanță, plajă și soare, m-am dus, la rândul meu, în Grecia anul acesta. După câteva aventuri pe care le voi povesti într-un articol ulterior, am ajuns în Corfu, una dintre multele insule de basm ale acestei țări.

Spre deosebire de oricare alt român, am ales să fac asta în septembrie, lună în care am sperat (și mi s-a îndeplinit dorința) că am să scap de familiile cu copii gălăgioși. Nu aș putea spune că am ceva împotriva acestui tip de turiști, însă nevoia de liniște de anul acesta a făcut ca alegerea să mă îndrepte înspre prima lună a anotimpului de toamnă.

De cum am ajuns la cazare, doamna Maria, gazda mea extrem de amabilă, m-a felicitat pentru alegere, de vreme ce, dacă am fi venit cu minim o lună în urmă, spune dumneaei, pe lângă aglomerația de turiști, m-aș fi trezit învăluită și de o căldură insuportabilă. „Am locuit toată viața mea în Grecia, dar până și mie mi se pare prea cald vara acum, din cauza încălzirii globale”, mi-a mărturisit doamna Maria, proprietara unei mici pensiuni cochete din Benitses, Corfu.

Și pentru că tot am menționat de Benitses, mica localitate situată la aproximativ 13 kilometri de orașul Corfu, la malul mării Ionice, în mod clar aici trebuie să ajungi dacă îți dorești să ai aproape plaja, magazinele și stația de autobuz de unde vei lua un mijloc de transport spre alte stațiuni ale insulei.

Tot aici vei găsi o apă curată și clară, plină de pești care, dacă nu ești atent, te vor mușca de picioare, probabil confundându-te cu o sursă de mâncare. Nu te teme, nu vei muri dintr-atâta lucru, cu siguranță. Tot ce trebuie să faci este să „dai din picioare” cât mai mult pentru a-i speria, iar asta nu va fi foarte greu, de vreme ce salinitatea apei este atât de ridicată aici (38 ‰, comparativ cu ‰ în Marea Neagră) încât până și cel mai neexperimentat înotător poate avea impresia că e noul David Popovici.

Ca să mă conving dacă liniștea absolută din Benitses se întâmplă, sau nu, numai acolo în septembrie, am profitat de sistemul de transport în comun foarte bine pus la punct, așadar am ajuns să vizitez mai multe stațiuni din insula Corfu.

Ce-i drept, în ciuda lunii „școlare”, încă am întâlnit suficient de mulți turiști în Paleokastritsa. De altfel, apa este atât de albastră și de frumoasă aici, complimentată de munți înverziți care fac ca totul să pară cu atât mai feeric, încât nici nu-i de mirare că aici vine toată lumea – da, inclusiv eu, până la urmă.

Iar dacă alegi să faci o excursie de 10 euro cu vaporul, care durează aproximativ patruzeci de minute, vei vedea cum culoarea mării se schimbă din turcoaz în albastru marin (cerneală), de la val la val.

În cazul în care vrei să lenevești o zi întreagă pe plajă, lângă o mare curată și sigură, poate că n-ar fi rău să mergi la Issos, o plajă lată, cu dune de nisip absolut impresionante.

Cu toate că, la o primă vedere, această stațiune te poate face să crezi că este una sălbatică, ai să găsești aici tot ce îți trebuie (șezlogn, băuturi, mâncare). Se poate spune că Issos este combinația perfectă dintre sălbăticie și sătescul-litoral.

Kavos, un fel de Vama Veche de Grecia, dar pentru englezi

Și, pentru că la începutul articolului spuneam că în Corfu este loc pentru absolut toată lumea, aici există și Kavos, o stațiune care amintește destul de mult de Vama Veche: cluburi de noapte, hoteluri un pic mai scumpe, magazine cu suveniruri și foarte-foarte multă culoare. Tot aici vei avea impresia că ești în Londra, de vreme ce britanicii petrecăreți preferă stațiunea când vor „să se pună în cap”.

Pentru a înțelege în două secunde cam care este atmosfera pe aici, tot ce trebuie să faci este să citești sloganul de pe tricourile din magazinele de suveniruri, puse la intrare, la loc de cinste: „I survived Kavos” (Am supraviețiut în Kavos).

Achilleion, palatul împărătesei Sissi

În imediata apropiere a orașului „capitală” vei găsi, undeva sus, pe munte, și Achilleion, palatul lui Sissi, despre care se spune că n-ar fi fost întocmai pe gustul împărătesei, atunci când a fost construit, însă insula Corfu i-ar fi fost atât de dragă încât ar fi „lăsat de la ea”.

Cu cea mai mare sinceritate, clădirea merită vizitată numai dacă nu te lasă nostalgia istorică să dormi. Altminteri, bucură-te de frumosul sat Gastouri, de tavernele mici și primitoare, de pisici și de flori. Iar dacă te țin picioarele, coboară muntele prin sălbăticie, mușcă dintr-un lime pe care l-ai „furat” dintr-un copac și admiră împrejurimile.

Centrul vechi al orașului Corfu, mica Veneție pe care trebuie neaparat să o vezi, dar tot în septembrie

M-am bucurat, din nou, nespus că am ajuns în centrul vechi al orașului Corfu în septembrie. Fără niciun dubiu, dacă aș fi venit cu o lună înainte, micul orășel construit de venețieni mi s-ar fi părut sufocant. Septembrie m-a lăsat să privesc în tihnă, fără să stau în calea altui turist și, mai ales, să fotografiez fără să prind o mână, un picior, un cap sau orice altă parte a corpului de turist. Mai mult, am făcut asta la temperaturi mai mult decât decente care au fost atât de prietenoase cu mine încât m-au lăsat să fac și plajă, dar și să simt că pot respira.

În concluzie, dacă vrei să evadezi în Grecia, dar nu simți nevoia să faci baie în mulțime, ci numai în apele clare și curate, poți face ca mine și să alegi luna septembrie, perioada în care prețurile sunt mai mici, oamenii mai puțini și temperatura perfectă pentru a te bucura de litoral și de plimbări în natură.