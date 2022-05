De ce are filmul 365 Days, de pe Netflix, atât de mult succes, deși nimeni nu-i dădea vreo șansă

Thrillerul erotic de la Netflix, 365 Days, și continuarea sa, 365 Days: This Day, sunt fenomenal de populare pe serviciul de streaming, în ciuda faptului că filmul original are un rating de 0% pe Rotten Tomatoes.

De ani de zile, francizele populare de dragoste s-au luptat cu valul de critici venit din partea specialiștilor, dar au avut succes uriaș în rândul publicului. De exemplu, adaptările cinematografice pentru Twilight au fost luate în derâdere și s-a zis despre ele că ar fi banale și prost făcute, dar au bifat încasări record.

La prima vedere, eșecul critic și succesul surpriză în streaming al francizei 365 Days demonstrează o situație similară. Despre film se poate spune că e „o plăcere vinovată” exagerată, fiind adesea comparat cu seria 50 Shades of Grey care, la rândul lui, a primit critici foarte proaste din partea celor „care se pricep”, dar a rupt topurile în cinematografe.

365 Days, o poveste despre abuz

Adaptarea romantico-erotică din 2020 a 365 Days spune povestea Laurei, care este ținută captivă de mafiotul don Massimo, în timp ce încearcă să o facă să se îndrăgostească de el.

Continuarea, This Day, pare să ducă bizareria scenariului un pic mai departe. Cu toate astea, alți critici, un pic mai binevoitori, s-au grăbit să spună că filmul ar avea un substrat un pic mai adânc decât se poate vedea la o primă vedere, bazându-și scenariul pe dinamica relațiilor abuzive.

365 Days s-a dovedit a fi controversat încă de la lansarea sa, în mare parte din cauza numeroaselor scene în care Massimo care, deși susține că nu ar atinge-o pe Laura fără consimțământul ei, o bâjbâie, o manipulează, o constrânge în situații incomode sau o obligă să-l privească cum primește sex oral de la altcineva.

Mai mult, faptul că 365 Days descrie situația în care se află Laura ca fiind una sexy și nu înfricoșătoare sau periculoasă, i-a determinat pe critici să-și manifeste îngrijorarea că franciza ar promova un astfel de comportament abuziv.

Așadar, de ce are filmul atât de mult succes pe Netflix? Pentru că, oricât ne-ar plăcea să credem că am evoluat, ca specie umană, încă suntem fascinați în secret de scene șocante, asemenea celor prezentate aici.