Top 15 actori care urăsc rolurile ce i-au făcut celebri

Cu toate că au cunoscut faima datorită lor, iar conturile bancare le-au fost umplute peste noapte, câteva vedete de la Hollywood urăsc rolurile care i-au făcut vedete. De ce?

Actori cunoscuți care își urăsc rolurile

Începem cu Miley Cyrus pe locul 15, care urăște rolul din ”Hannah Montana”. Artista a vorbit despre acest lucru într-un interviu cât se poate de sincer. A mărturisit că este cea mai mare frustrare din cariera ei, dar și momentele în care oamenii o vedeau ca având dublă personalitate. Adică Hannah Montana și Miley Cyrus. „M-a distrus psihic. Din cauza asta ceva e greşit la mine acum, şi cred că acest lucru a dăunat foarte mult psihicului meu ca persoană adultă“.

Continuăm cu Blake Lively pe locul 14, cu rolul din celebrul ”Gossip Girl”. Cu toate că serialul a fost iubit de către adolescenți, actrița din rolul principal nu a fost deloc încântată de personalitatea tinerei prezentate în serial. „Este ciudat când oamenii simt că te cunosc cu adevărat și de fapt nu e așa. Nu aș fi mândră să fiu persoana care a dat cuiva cocaină, apoi împușcă pe cineva și face dragoste cu iubitul unei alte persoane”.

Pe locul 13 se află Penn Badgley care urăște rolul din ”You”. Actorul interpretează un rol sinistru, cel al unui vânzător de librărie care comite crime pentru a se apropia de femeile pentru care dezvoltă o fixație. Penn Badgley susține că nu se identifică deloc cu personajul Joe, pe care o lume întreagă îl iubește. Acesta a profitat de ocazie pentru a pune o întrebare cât se poate de evidențiată prin morala filmului: ”Cât de departe vom merge noi, ca societate, ca să iertăm un om alb?”

Urmează locul 12 cu celebrul Robert Pattinson și rolul din ”Twilight”. Cu toate că milioane de adolescenți și adulți s-au îndrăgostit de această saga cu vampiri, actorul a fost jenat de faptul că l-a interpretat pe Edward Cullen. Acesta a vorbit deschis, în 2008, despre sentimentele sale față de rol: „Este cea mai ridicolă persoană, care totuși este și incredibilă la toate. Pur și simplu nu am putut face asta. Cu cât citeam mai mult scenariul, cu atât mai mult îl uram pe acest tip.”

Jamie Dornan cu rolul din ”50 Shades Of Grey” ocupă locul 11. Actorul a mărturisit că nu are nimic în comun cu personajul pe care l-a interpretat, dar nici că nu știe dacă i-ar mai plăcea să repete experiența. „Nu cred că aș mai interpreta un personaj care nu este la fel ca mine. Nu este genul de persoană cu care m-aș înțelege.”

Locul 10 este ocupat de o actriță din ”Grey’s Anatomy”

Pe 10 se află Katherine Heigl cu rolul din ”Grey’s Anatomy”. Simpatica doctoriță blondă i-a adus mii de fani și milioane de dolari, dar acest lucru nu a contat. Ba mai mult, actrița a refuzat nominalizarea la Premiile Emmy pentru acest rol, sustinand ca nu merita recunoasterea. ”Nu simt că am primit, în acest sezon,material care să îmi aducă o nominalizare la Emmy.”

9 este ocupat de Kate Winslet și celebrul ei rol din ”Titanic”. Cu toate că este unul dintre cele mai populare filme din lune, actrița nu este deloc impresionată de peliculă. Se pare că de vină ar fi interpretarea ei, care nu îi pare profi. „Nici măcar nu-mi pot asculta accentul meu american. Este îngrozitor. Sper că acum este mult mai bine. Sunt îngăduitoare, dar actorii au tendința de a fi foarte critici cu ei”.

Continuăm cu locul 8 ocupat de Johnny Depp și rolul din ”21 Jump Street”. Se pare că, la scurt timp de la semnarea contractului, actorul a început să își urască personajul. Din păcate, clauzele nu îi permiteau să părăsească producția fără să își respecte partea și să plătească o sumă de 45.000 de dolari per episod. Motiv pentru care, Johnny a încercat să fie dat afară prin cauzarea unor probleme. ”Am încercat să fiu concediat pentru că simțeam că, din punct de vedere al creativității, eram într-o închisoare. Eram închis într-o cutie.”

Adam Brody cu rolul din ”The O.C.” ocupă locul 7. Actorul a mărturisit în urmă cu 2 ani că cineva ar trebui să-i ofere foarte mulți bani ca să joace din nou rolul lui Seth Cohen. Acesta susține că nu își amintește situațiile prin care personajul său a trecut, ci doar tonul și limbajul. ”Nu cred că oamenii se identifică atât de mult cu Seth care are două fete și decide să se întâlnească cu ambele, ci mai mult cu partea lui estetică. Un bărbat mai puțin macho, cu mai puțin testosteron.”

Pe locul 6 se află Zac Efron și rolul lui din ”High School Musical”. Cu toate că fetele s-au îndrăgostit iremediabil de rolul său, actorul îl urăște. Acesta susține că faima obținută în urma filmului nu este un lucru real. „Încerc să nu mă gândesc la ea. Nu poți să te bucuri de ea sau să sărbătorești, nu e reală. Când fac un pas înapoi și mă uit la cariera mea, uneori încă îmi mai vine să-l lovesc pe băiat în fund.”

Primele 5 locuri

Am ajuns la top 5, care este ocupat de Megan Fox cu rolul din ”Transformers”. Actrița a fost întrebată dacă ar reveni pentru al treilea film, iar aceasta a decis să spună adevărul despre filmări. Ba mai mult, l-a acuzat pe regizorul Michael Bay de misoginism: „Nu pot să îmi dau seama de asta pentru că filmul mi-a deschis mai multe uși și mi-a format cariera. Oamenii sunt conștienți că nu este vorba despre actorie în acest film.

Urmează George Clooney cu rolul din ”Batman & Robin” pe locul 4. Se pare că actorul nu a fost deloc un fan al eroului pe care milioane de oameni îl îndrăgesc. Ba din contră, acum își dorește să nu fi acceptat acest rol. „La vremea respectivă m-am gândit că va fi o mișcare bună în privința carierei mele. Dar nu a fost.”

Daniel Radcliffe rolul din ”Harry Potter and the Half Blood Prince” ocupă locul 3. Actorul susține că nici măcar nu se poate uita la el din cauza interpretării proaste. „Este foarte greu să urmărești un film precum Harry Potter and the Half-Blood Prince pentru că nu joc foarte bine în el. Îl urăsc. Nu a ieșit ceea ce mi-am dorit. Cel mai bun film al meu este Harry Potter and the Order of the Phoenix pentru că acolo observ un progres.”

Pe locul 2 se situează Angus T. Jones cu rolul său din ”Two and a Half Men”. La vârsta de 17 ani, actorul a început să câștige 300.000 de dolari per episod. Cu toate astea susține că nu își mai dorește să apară în acel serial, dacă s-ar putea. Motivul? A devenit creștin: ”Nu poți fi o persoană care se teme de Dumnezeu și să fii într-un serial de televiziune de genul acesta.”

Pe primul loc se află nimeni altul decât celebrul Macaulay Culkin din ”Singur acasă”. Actorul a mărturisit că el nu se bucură în momentul în care revede filmele care i-au adus faima. Acesta susține că toată lumea îl recunoaște și nu prea se bucură. Ba mai mult, cei care îl întâlnesc îl roagă să recreeze anumite scene iconice, iar el îi refuză mereu. ”Se presupune că puștiul din film este foarte deștept, nu? De ce nu a sunat la poliție? Avea cum, de ce nu a făcut-o? Cred că acesta este singura mea nelămurire despre film și cred că este o gaură enormă a acestuia.”