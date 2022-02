Dacia Spring, subiectul unui fenomen ciudat: la noi e mai ieftină, la ei se vinde mai bine

În teorie, prin programul Rabla, Dacia Spring este una dintre cele mai accesibile mașini noi pe care le poți cumpăra pe meleaguri mioritice. În practică, în occident se vinde semnificativ mai bine. Există însă o explicație.

Pe hârtie, Dacia Spring a avut un an bun în România. Din totalul livrărilor de autoturisme din țara noastră, a ocupat poziția a cincea în clasament. Pe zona de electrice, a fost cea mai bine vândută mașină. Dacă te uiți la numărul efectiv de unități comercializate, s-a vândut mult mai bine însă în alte țări, cu aceeași populație sau mai mică, deși prețul de achiziție acolo a fost semnificativ mai mare, în absența programului Rabla.

România, nu este gata de mașini electrice, indiferent dacă vorbim de Dacia

Statistic, în România, în luna decembrie, s-au comercializat 1500 de exemplare de Dacia Spring. Pentru întregul an trecut și având în vedere că a ajuns în reprezentanțe abia la finele lunii octombrie, numărul a fost de 3000. Așa a ajuns pe poziția a cincea în clasamentul celor mai bine vândute autoturisme.

Piața mașinilor noi s-a reflectat în 2021 în 120.000 de unități achiziționate. Logan a fost pe primul loc cu 13.000 de unități, urmat de Duster cu 9000 și Sandero cu 8200. Ford Puma a fost pe locul patru cu 3141 de exemplare, urmat îndeaproape de Dacia Spring. Dacă ai o curiozitate pe marginea subiectului, top 10 a fost încheiat de Renault Clio, Hyundai Tucson, Skoda Octavia, Toyota Corolla şi Toyota CH-R.

Comparativ cu valorile de mai sus, în același an, s-au vândut 6338 de mașini electrice în țara noastră. Spring a cupat detașat primul loc în clasament, urmat de Volkswagen cu 985 de unități și Hyundai cu 448 de exemplare. Renault a fost pe patru cu 347, urmat de Tesla cu 223. Skoda, Peugeot, BMW, Mercedes și Mini au încheiat top 10.

Cu alte cuvinte, electricele au avut o cotă de piață de 5% in înmatriculările de mașini noi în 2021. Mașinile pe benzină și-au păstrat o cotă stabilă de peste 65%, cele diesel au scăzut până la 19%, de la 27% cu un an în urmă. Explicația din spatele acestei discrepanțe are legătură cu infrastructura de încărcare. În România sunt aproximativ 500 de stații de încărcare, dintre care 100 sunt doar în București. Cu alte cuvinte, numeroase trasee sunt imposibil de abordat în România de șoferii de mașini electrice, pentru că nu au nicio stație de încărcare.

„În urbanul mare, în municipii precum Bucureşti, Timişoara şi Cluj, de exemplu, dar nu numai, problema staţiilor de încărcare este chiar urgentă pentru că acolo se înmatriculează cele mai multe maşini electrice. În primul rând, dacă politica de combatere a poluării ar fi una reală, pentru avizarea unui nou proiect rezidenţial ar exista cerinţa expresă ca dezvoltatorul să monteze astfel de staţii de încărcare în parcări. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă decât în cazul dezvoltatorilor clădirilor office, nu şi atunci când vorbim de zona rezidenţială. Apoi, ne referim la autorităţile locale. Primăriile din marile oraşe ar trebui să monteze în parcări, inclusiv în centru, staţii de încărcare în zone rezervate exclusiv maşinilor electrice. Aşa cum se întâmplă în mai toată Europa. E foarte simplu. Nu inventăm noi roata. Dar la noi nici autorităţile centrale, statul, dar nici cele locale nu se grăbesc să facă ceva. Cel puţin marile primării fac acum mai mult management de criză, caută bugete pentru achitarea facturilor de încălzire sau se preocupă de peticirea reţelelor de termoficare şi nu prea au timp de strategii de transport moderne”, a precizat pentru „Adevărul” Adrian Ilie.