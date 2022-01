Dacia, schimbare fără precedent: abia acum se reinventează complet, ce urmează pentru constructorul de la Mioveni

Încă din 2021, se discută despre reinventarea Dacia, adoptarea unei noi identități de brand și transpunerea ei în toate mașinile constructorului de la Mioveni, chiar și în reprezentanțele companiei.

La mijlocul anului trecut, au început să circule pe internet primele imagini legate de rebrandingul Dacia. Imediat după, toate materialele promoționale, comunicatele de presă și documentația au adoptat o nouă identitate vizuală. În 2022, urmează să vedem aceeași identitate vizuală și în reprezentanțele Dacia, dar și pe mașinile efective. Ca referință, noul logo ar trebui să ajungă pe autoturisme începând cu trimestrul patru al acestui an.

Aceeași Dacia, dar altfel, mai futuristă, mai digitală

„De anul trecut, de la lansarea Duster facelift am anunțat și schimbarea identității de marcă. Aceasta este implementată în trei pași care implică modificarea culorii în verde-kaki și a logo-ului. Am început procesul de schimbare a imaginii din vara lui 2022 cu partea digitală și «vizualuri». De la începutul acestui an trecem la a doua etapă, cea a înnoirii imaginii din concesiuni și showroom-uri, iar spre sfârșitul anului vom implementa noul logo și noua identitate de marcă pe întreaga gamă de mașini”, a explicat Andreea Guinea, în cadrul conferinței de la Paris din această săptămână, citată de Economica.

Primul showroom care a adoptat deja noua identitate vizuală a fost dezvăluit în regiunea pariziană, unde au fost imortalizate și cadrele de mai sus, la Melun. Implementarea acestor detalii estetice și în celelalte reprezentanțe Dacia va continua în primăvara acestui an în diferite colțuri ale Europei. Este important de reținut că particularitățile legate de reinventarea interiorului din reprezentanțe se află încă în etapa de definire.

Fațada showroom-ului este încadrată de o bandă lată de culoare kaki. Aceasta reflectă robustețea, simplitatea şi spiritul outdoor al mărcii. Marcajul pune totodată în evidență logotipul Dacia, realizat din litere luminoase, a căror culoare – kaki pe timpul zilei, devine albă noaptea. Un totem de mari dimensiuni permite identificarea cu ușurință a mărcii. Un al doilea totem de proximitate, amplasat lângă ușa de intrare, le oferă clienților informații practice. Cele două totemuri pun în valoare emblema Dacia. Ele sunt alcătuite din două materiale: elementul kaki este realizat din metal, în timp ce suportul, cu aspect asemănător lemnului, evocă spiritul outdoor. Designul este voit masiv şi impozant, conform Autoblog.md.