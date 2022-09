Dacă îți place serialul Lord of the Rings de pe Amazon, nu vrei să știi ce spune Elon Musk despre Rings of Power

În cazul în care nu ai citit suficient de multe review-uri legate de Rings of Power de pe Amazon Prime Video, merită să ai în vedere și opinia lui Elon Musk pe marginea serialului Lord of the Rings.

Stăpânul Inelelor este cea mai nouă producție a celor de la Amazon și una care a implicat o investiție fabuloasă în spate, scopul final fiind de a concura cu succesul înregistrate de HBO cu Game of Thrones. În realitate, însă, succesul producție nu este atât de bătut în cuie după cum au crezut producătorii, mai ales dacă arunci o privire pe recenziile dedicate celei mai nou ecranizări a cărților lui J.R.R. Tolkien.

Elon Musk și Stăpânul Inelelor

La scurt timp după premiera show-ul Rings of Power pe Amazon Prime Video, Elon Musk a rezumat întregul efort artistic al producției printr-o propoziție simplă. ”Tolkien se întoarce în mormânt”. Ulterior, pentru a fi mai clar la ce se referă, cel mai bogat om din lume și cel care se bucură de 105 milioane de urmăritori pe Twitter, a venit cu o completare. ”Aproape fiecare personaj masculin de până acum este un laș, un ticălos sau amândouă. Doar Galadriel este curajoasă, deșteaptă și drăguță.”, a adăugat miliardarul într-un șir de postări pe rețeaua sa de socializare preferată.

Independent însă de opinia lui Musk pe subiect, The Rings of Power pare să fi fost un succes răsunător pentru Amazon Prime Video. În prima zi de disponibilitate, peste 25 de milioane de persoane au urmărit premiera serialului din universul Lord of the Rings. Acesta este un record pentru producțiile gigantului condus de Jeff Bezos și un motiv foarte important de bucurie pentru compania americană care, pe partea de streaming, nu a fost foarte eficientă în a atrage utilizatori la un număr apropiat de Netflix, HBO Max sau Disney+, acesta din urmă fiind cel mai tânăr dintre toate și cel mai profitabil.