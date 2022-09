Elon Musk, acuzat de schemă piramidală: miza procesului – 258 de miliarde de dolari

Foarte mulți oameni sunt tentați să facă investiții în criptomonede, chiar dacă nu înțeleg foarte bine cum funcționează. Interesul este facilitat și de susținerea anumitor monede digitale de către personalități precum Elon Musk, iar acesta este fundamentul celui mai recent proces împotriva fondatorului Tesla.

Nu mai puțin de 258 de miliarde de dolari este miza unui proces în care Elon Musk este acuzat de schemă piramidală. Conform plângerii intentate împotriva fondatorului Tesla, criptomoneda Dogecoin a explodat în valoare datorită susținerii celui mai bogat om din lume, doar pentru ca în final să se devalorizeze brusc, în momentul în care Musk a renunțat la ea.

Elon Musk și Dogecoin, procesul se extinde

Procesul legat de schema piramidală condusă de Elon Musk se extinde în Statele Unite. Tocmai au fost adăugați șapte noi reclamanți, investitori în Dogecoin și șase noi inculpați, prin care și afacerea Boring Co. a lui Musk, specializată în construcții de tuneluri.

Din câte se poate citi în plângerea modificată la mijlocul acestei săptămâni de la tribunalului federal din Manhattan, Elon Musk, Tesla, SpaceX, Boring și alții au determinat în mod intenționat creșterea prețului Dogecoin cu peste 36.000% pe parcursul a doi ani, doar ca apoi să o lase să se prăbușească.

Procedând astfel, inculpații “au profitat de zeci de miliarde de dolari” pe seama altor investitori în Dogecoin, în timp ce știau de la început că moneda nu avea valoare intrinsecă și că valoarea sa “depindea exclusiv de marketing”, se arată în plângere. Plângerea inițială din spatele acestui caz a fost intentată în iunie 2022, dar a mai suferit actualizări în ultimele luni.

Modul în care s-au calculat pagubele de 258 de miliarde de dolari reprezintă triplul declinului estimat al valorii de piață a Dogecoin din mai 2021. Ca referință, lovitura majoră pentru populara criptomonedă a venit în momentul în care Elon Musk, invitat la emisiunea Saturday Night Live, din rolul de ”expert economic” în cadrul unui segment umoristic a afirmat că Dogecoin ”este o escrocherie”. Între timp, valoarea Dogecoin a ajuns să graviteze în jurul a 6 cenți, în timp ce în mai 2021 valora 74 de cenți.

Dacă vrei să studiezi mai mult pe marginea subiectului, numele și numărului cazului intentat împotriva CEO-ul Tesla este Johnson et al v. Musk et al, U.S. District Court, Southern District of New York, nr. 22-05037.