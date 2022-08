Cum „speră” Stephen King să „resusciteze” Children of the Corn și ce legătură are cu Prey, cel mai recent succes Hulu

Stephen King încinge din nou spiritele pe Twitter și lansează o temă de discuție cnotroversată, cu emfază pe Children of the Corn, Predator și Prey.

Children of the Corn, din 1984, este una dintre multele adaptări bazate pe cărțile și povestirile lui King, iar în această producție au jucat John Franklin (în rolul lui Isaac) și pe Linda Hamilton (în rolul Vicky). În ciuda poveștii intrigante a primului film, acesta nu a reușit să se conecteze cu publicul și nici cu criticii.

Chiar dacă Children of the Corn a primit reacții covârșitor negative, a existat chiar și o continuare la începutul anilor ’90, urmată de alte câteva filme.

Predator este o altă franciză de groază din anii ’80, dar una de succes, de data aceasta. Filmul original cu Arnold Schwarzenegger, Predator, din 1987, regizat de John McTiernan, a primit recenzii bune la lansare și a fost chiar nominalizat la Oscar. Totuși, 20th Century Fox nu s-a mai bucurat e același succes cu Predator 2. Cu toate acestea, regizorul Dan Trachtenberg a reușit să schimbe acest tipar cu prequelul recent lansat, Prey.

Prey a atras atenția telespectatorilor și a oamenilor de seamă din industria divertismentului, iar acum chiar și Stephen King vorbește despre franciză. Scriitorul a postat recent pe Twitter o idee care s-ar putea să nu-ți pice prea bine, dacă ești fan Predator sau chiar King.

Prey, de la Hulu, a primit recenzii excelente, ceea ce i-a dat o idee lui Stephen King, se pare. Prey 2 nu a fost încă confirmat, dar cel mai recent film își desfășoară acțiunea la 300 de ani în trecut, lăsând portițe deschise spre o mulțime de moduri în care seria poate continua. Acestea fiind spuse, un crossover Children of the Corn nu va fi răspunsul, așa cum speră Stephen King.

Cu toate astea, se pare că King a glumit mai mult ca sigur în tweet-ul său, mai ales că un crossover între Children of the Corn și Predator nu face prea mult sens. Or, cel puțin, sperăm că a glumit.

How about this for a movie idea? CHILDREN OF THE CORN VS. PREDATOR. You’d just need the right star.

— Stephen King (@StephenKing) August 13, 2022