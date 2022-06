Cum vezi cine te urmărește pe Facebook, chiar dacă nu este prieten cu tine

De mai mulți ani, Facebook a implementat un mecanism prin care cineva te poate urmări, îți poate vedea postările publice, îți poate de like sau poate comenta. Mecanismul este unul cât se poate de simplu și se pretează de minune în cazul în care ai depășit limita de 5000 de prieteni impusă de Meta, dar nu vrei să ai pagină cu Like.

În cazul în care vrei să vezi cine te urmărește pe Facebook și a apelat la Follow pentru a vedea ce postezi, există câțiva pași simpli pe care îi poți urma, indiferent dacă ești pe laptop sau folosești aplicația de mobil. Opțional, poți dezactiva și posibilitatea ca cineva să te urmărească, accesând acest link și modificând în dreapta sus, la secțiunea Cine mă poate urmări (Who can follow me), din Public în Prieteni. Modificările intră în vigoare în timp real.

Cum vezi cine te urmărește pe Facebook, lista de ”followers”

Pentru a vedea cine te urmărește pe Facebook, ai mai multe posibilități și o poți face atât de pe desktop, folosind browserul tău preferat, cât și prin intermediul aplicației de mobil omonime. Dacă ești pe laptop, cea mai simplă soluție este să intri pe pagina ta de Facebook și să-ți accesezi propriul profil, printr-un click în stânga sus pe numele tău. Alege ”prieteni” din meniul principal, sub imaginea de profil. Din noua fereastră te interesează Urmăritori sau Followers în dreapta sus. Ca o notă de subsol, dacă intri la Urmăriri sau Following, poți să vezi persoanele și paginile publice pe care le urmărești tu.

Din aplicația Facebook pentru telefon, procesul este un pic diferit. Intri pe propriul profil folosind butonul din partea de jos a ecranului și faci un click pe ”Vezi secțiunea ta Despre”. Mergi până la capătul de jos al acelui meniu, în noua fereastră și vei vedea ”Urmăritori”, la fel ca în captura de ecran de mai jos. Apeși pe ”Vezi tot” în dreapta sus a acelei secțiuni și, pe lângă lista de urmăritori, vei vedea numărul lor total. Dacă te deranjează o persoană de acolo, o poți bloca intrând pe profilul ei, apăsând pe cele trei buline din dreapta și optând pentru Blochează.