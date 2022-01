Cum te convinge statul român să revii acasă, din străinătate: se dau bani frumoși

Dacă ești plecat din România, peste hotare, pentru un trai mai bun, acum s-ar putea să găsești un motiv bun să revii acasă, deoarece statul te încurajează să te dezvolți financiar, în anumite condiții.

Mai exact, este vorba despre un sprijin pe care autoritățile îl acordă tinerilor români din Diaspora, pentru ca aceștia să vină acasă și să-și dezvolte inițiativa antreprenorială în domeniul agriculturii, care s-a dezvoltat enorm în ultimii ani, din toate punctele de vedere.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) deja a dat undă verde pentru sute de proiecte puse pe picioare de diasporenii noștri, care au decis să-și încerce șansa acasă, alături de familie și prieteni.

Concret, proiectele acceptate au fost depuse pentru finanțare în cadrul M 6.1, ”Instalarea tinerilor fermieri”.

Tinerii dornici să beneficieze de această măsură, trebuie să știe că statul impune câteva criterii persoanelor care vor să obțină ajutorul. În general, e vorba despre condiții minime pe care aceștia trebuie să le îndeplinească, pentru a demonstra că sunt potriviți pentru această ocupație și că vor putea pune pe picioare proiecte durabile și eficiente.

„Numărul total al proiectelor aprobate până în prezent este de 485. Fiecare beneficiar primește în cont, în două tranșe, o sumă fixă eligibilă de 40.000 de euro nerambursabilă, dacă exploatația are între 12.000 – 29.999 SO, și 50.000 de euro, dacă exploatația are între 30.000 – 50.000 SO.

În sesiunea de depunere a proiectelor din 2021, adresată tinerilor din diaspora care doresc să se instaleze ca șefi/ manageri de exploatație, au fost introduse câteva simplificări față de sesiunea anterioară:

au avut un loc de muncă în țări membre UE sau țări terțe UE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni (față de 12 luni în sesiunea anterioară) dinaintea depunerii Cererii de finanțare

sau

au absolvit în ultimele 60 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre UE sau țări terțe UE”, explică lantulalimentar.ro.