Salariile a 74.000 de români, în pericol: ce ar trebui să se întâmple, cât timp mai au

Era doar o chestiune de timp până când haosul de la conducerea țării să se reflecte în consecințe dezastruoase pentru un număr important de români. Acum, salariile a nu mai puțin de 74.000 de oameni se află în pericol.

România nu are un Guvern deja de câteva luni. Din cauza jocurilor de putere de la conducerea țări, acum, s-a ajuns în situația în care aproximativ 74.000 de salariați din sistemul de Sănătate riscă să nu-și primească salariul de sărbători. Soluția salvatoare ar putea fi o rectificare bugetară, dar aceea nu se poate adopta decât după numirea unui Guvern, un detaliu aparent simplu care vine la pachet cu o cantitate masivă de incertitudine.

Cum au ajuns în pericol salariile medicilor

Mai multe detalii despre riscul de neplată în care se află toate cadrele medicale din România au fost oferite de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila. Într-un set de declarații făcute pe parcursul weekendului, oficialul a atras atenția că este nevoie de o rectificare bugetară până cel târziu pe 15 decembrie pentru a se putea asigura fondurile necesare plății salariilor.

”Soluţia va fi găsită cât mai rapid posibil. Am spus că pe 15 decembrie trebuie să asigurăm Ministerului Sănătăţii salariul a peste 74.000 de salariaţi din sistemul sanitar, care sunt plătiţi din bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii. Şi aceste soluţii, imediat după formarea Guvernului, vor trebui găsite printr-o rectificare bugetară. Astăzi, din punctul de vedere al timpului, sigur, suntem sub presiunea timpului dar încă nu suntem la limita la care am putea spune că nu putem să asigurăm. Şi sunt sigur că după formarea Guvernului imediat va avea loc o rectificare bugetară şi sumele necesare vor fi asigurate Ministerului Sănătăţii”, a declarat ministrul interimar Cseke Attila duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie News.ro.

Ca să înțelegi mai bine cât de departe suntem de un Guvern care să poate materializa afirmațiile lui Attila, merită să ai în vedere că, la momentul de față, nici măcar un premier nu are România.