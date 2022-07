Impactul caniculei este resimțit în întreaga lume, mai ales în Europa, acesta putând fi simțit direct de către oameni. Canicula însă poate fi văzută și din spațiu, iar NASA lansează un nou avertisment către populație.

În iunie și iulie 2022, valurile de căldură au lovit Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia, în timp ce temperaturile au urcat peste 40 de grade Celsius pe alocuri și au doborât multe recorduri de lungă durată.

În imaginile preluate de către NASA pot fi văzute temperaturile aerului de suprafață în cea mai mare parte a emisferei estice, din data de 13 iulie 2022. Aceste imagini au fost rezultatul unor combinații a observărilor cu o versiune a modelului global Goddard Earth Observing System (GEOS), care utilizează ecuații matematice pentru a reprezenta procesele fizice în atmosfera.

În Europa de Vest, care se confruntă deja cu o secetă gravă, valul de căldură a alimentat incendii care au făcut ravagii în Portugalia, Spania și anumite părți ale Franței. În Portugalia, temperaturile au ajuns la 45 de grade Celsius pe 13 iulie în orașul Leiria, unde au ars peste 3.000 de hectare. Mai mult de jumătate din țară era în alertă roșie, deoarece pompierii s-au luptat cu 14 incendii active.

On July 19 and 20, 2022, NASA’s Aqua and Terra satellites captured these images of smoke plumes from wildfires burning in Portugal, Spain, and France. The orange dots are where the spacecraft measured active fires. pic.twitter.com/hbzLE8rQkV

În imaginile preluate de NASA pot fi observate locațiile detectărilor de incendiu în Portugalia și Spania, așa cum au fost observate de Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) pe satelitul Suomi NPP pe 12 iulie 2022. Detectările de incendiu proeminente la vest de Madrid includ orașul Las Hurdes, unde peste 1.500 de hectare au ars.

În Italia, căldura record a contribuit la prăbușirea, pe 3 iulie, a unei porțiuni din ghețarul Marmolada din Dolomiți. Avalanșa de zăpadă, gheață și stâncă a ucis 11 drumeți. În Marea Britanie, Met Office a emis avertismente de căldură extremă, deoarece temperaturile erau de așteptat să continue să crească, posibil scăzând maximele istorice.

În Africa de Nord, Tunisia a suferit un val de căldură și incendii care au afectat recolta de cereale a țării. Pe 13 iulie, în capitala Tunis, temperatura a atins 48 de grade Celsius, doborând un record de 40 de ani. În Iran, temperaturile au rămas ridicate în iulie, după ce au atins 52 de grade Celsius la sfârșitul lunii iunie.

UPDATE: June 2022 tied with June 2020 for the warmest June globally since modern recordkeeping began in 1880, measuring at 0.91°C (1.64°F) above the 1951-1980 baseline average. The four most recent Junes have also been the hottest:https://t.co/AKvhatrHCO @NASAGISS pic.twitter.com/oCfsAqd832

