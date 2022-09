Cum să-ți faci cont în euro, fără să plătești nici măcar un comision: tot ce ai de făcut, pas cu pas

Mulți dintre românii noștri au nevoie de conturi în euro pentru diverse tranzacții sau plăți, dar foarte puține persoane știu că acest lucru e posibil fără să plătească comisioane.

Conturile în euro au devenit o necesitate în ultimii ani. Pentru o mulțime de operațiuni îți este benefic un astfel de cont. De exemplu, dacă pleci în vacanță în străinătate sau într-o călătorie de afaceri, este mult mai convenabil să plătești în euro direct din contul de euro.

De asemenea, e mult mai sigur să nu mergi după tine cu bani în numerar, pe plajă, în camerele de hotel etc., iar un card pe care să ai banii depuși te scapă de orice griji sau pericole.

Dacă pentru cont nu plătești niciun comision, cu siguranță ai găsit rețeta perfectă!

Pe piața bancară românească, cele mai numeroase oferte pentru deschiderea unui cont în euro presupun plata unui comision sau a mai multor tipuri de taxe de acest tip.

Chiar dacă par sume neînsemnate, dacă stai să faci un calcul exact pe perioada unui an de zile, vei vedea că se strânge o sumă destul de consistentă, pe care ai putea să o folosești în alte scopuri, după bunul tău plac. Dacă poți face o economie, de ce să n-o faci, nu-i așa?

Iată, de exemplu, câteva dintre ofertele disponibile pe piața bancară românească și câteva tipuri de comisioane percepute pentru conturile în euro:

BCR – deschiderea unui cont în euro e gratuită, dar vei plăti un comision de administrare lunară de 20 de lei (echivalent în euro).

Unicredit – deschiderea contului e gratuită, dar există un comision de administrare lunară, în valoare de 3 euro.

BRD – poți alege pentru Pachetul Card Start, Card Gold sau cont obișnuit. În cazul contului obișnuit, deschiderea e gratuită, dar administrarea lunară a contului costă 1 euro.

Raiffeisen Bank – dacă optezi pentru această bancă, trebuie să știi că e gratuită deschiderea contului, dar administrarea lunară costă 3 euro.

Desigur, deschiderea de cont în euro se face, în funcție de bancă, după o anumită procedură și anumite cerințe specifice.

Cont în euro fără comision. Iată ce trebuie să faci

Ei bine, mai sus am prezentat comisionul de administrare lunară al celor mai mari jucători de pe piața bancară românească, pentru un cont în euro, dar nu am spus încă nimic despre posibilitatea de a deschide un cont în euro cu zero comisioane.

Trebuie să știi că o astfel de ofertă e lansată de cei de la Wise. Contul se poate deschide 100% online și complet gratuit. Cel mai mare avantaj este că ai posibilitatea să efectuezi retrageri gratuite de la orice ATM din lume care eliberează euro. Încasările sunt gratuite ceea ce înseamnă că poți să primești sau să trimiți euro fără conversie euro.

„Wise este o opțiune prin care poți încasa, transfera și cheltui oriunde în lume la rata reală de schimb, cu taxe mici, afișate întotdeauna transparent”, transmit cei de la Wise.

Pentru a retrage numerar dintr-un cont euro, ai la dispoziție două variante: fie scoți banii de la ghișeul băncii, fie de la ATM, în țară sau în străinătate.

Comisioanele de retragere euro variază de la o bancă la alta. De exemplu, pentru:

-retragere euro la ghișeul propriu: comisionul pornește de la 0,2% la BT și poate ajunge până la 2% la Raiffeisen

-retragere euro la ATM-ul propriu: taxele variază între 0,2% la BT, BRD și UniCredit și 1,75% la BCR

-retragere euro la ATM-urile altor bănci din România: comisioanele pornesc de la 0,5% la BT, 1% la BRD și pot ajunge până la 1,75% la BCR

-retragere euro la ATM-urile băncilor din străinătate: taxele pornesc de la 1% în cazul BT și pot ajunge până la 4% în cazul ING.

„Trebuie să știi că nu este posibil la toate băncile din România să scoți numerar euro de la ATM. ING este o excepție. Astfel, poți retrage euro dintr-un cont în lei, precum și invers, prin funcția schimb valutar, la care se aplică cursul valutar ING. Acesta este personalizat pentru clienții pachetului ING Card Complet; pentru restul se aplică cursul valutar standard. Pentru această operațiune de retragere, nu există niciun comision impus. La fel ca ING, CEC Bank nu are comisioane pentru retragerea de la bancomatele din România, însă impune comisioane la retragerea de la ghișeu, în funcție de cuantumul sumei. Trebuie menționat, însă, că CEC Bank nu are în ofertă niciun card în valută, ceea ce înseamnă că atunci când plătești sau retragi euro din străinătate, inclusiv dintr-o țară UE, se aplică cursul valutar al băncii. Dacă te interesează să efectuezi retrageri numerar de la CEC, e important să ții cont de comisioanele și limitările pe care această bancă le are. Dacă vrei să inițiezi retrageri numerar de la BRD, poți efectua o operațiune în euro doar de la o casierie a băncii, iar asta pentru că ATM-urile BRD nu eliberează valută. Mai mult, dacă retragerea ta depăsește suma de 2.000 de euro, e nevoie să îți faci o programare cu 24 de ore înainte. O situație similară este și pentru retragerile numerar de la Raiffeisen, unde poți retrage doar lei, la cursul valutar al băncii”, mai transmite Wise.

Dacă ești interesat de ofertele de la Revolut pentru conturile de euro, trebuie să știi că nici în acest caz nu te costă nimic deschiderea contului. Mai mult, primul card de la ei este gratuit, fiind percepută numai taxa de livrare! De asemenea, cardurile virtuale Revolut sunt gratuite!

În ceea ce privește banii cash, Revolut oferă retrageri fără comision până la 5 retrageri de la bancomat sau 800 RON per lună de facturare (oricare limită este atinsă prima), apoi se aplică un comision. Comisionul respectiv este de 2% din retragere, supus unui comision minim de 5 RON per retragere.

Totodată, trebuie să știi că e complet gratuit orice Transfer instant către orice utilizator Revolut, la nivel internațional!

În ceea ce privește schimbul valutar, se aplică „un comision de schimb valutar mic, transparent (dacă se aplică), iar utilizatorii pot vedea „costul total, fără adaosuri ascunse sau surprize”, după cum spune Revolut.

Totuși, vei plăti mai mult când depășești limita de utilizare rezonabilă a schimburilor pentru planul tău. În acest caz, se va aplica un comision de utilizare rezonabilă a schimburilor pentru orice schimb valutar care depășește limita.