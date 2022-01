Cum poți fenta scumpirile la apartamente: informația pe care agențiile imobiliare o țin sub cheie

Piața rezidențială din România a înregistrat o creștere spectaculoasă în 2021, în privința prețurilor. În medie, apartamentele s-au scumpit cu 15% la nivelul întregii țări, iar Capitala nu a făcut rabat de la fenomen. Totuși, există o excepție, există o zonă din București despre care agențiile imobiliare nu-ți vor da multe detalii, pentru că astfel poți scăpa de inflația care s-a abătut asupra pieței.

Dacă ai de gând să faci o investiție majoră în acest an, pe piața imobiliară de exemplu, ai putea opta pentru polul dezvoltării, respectiv București. Capitala este mediul prielnic pentru a te dezvolta sau pentru a găsi ușor chiriași, în cazul în care apartamentul cumpărat de tine nu va fi locuit de familia ta, ci va fi scos către închiriere.

În cazul în care ești reticent, din cauza scumpirilor din ultimul an, află că există un cartier în Capitală unde prețurile nu au crescut față de anul trecut. Deși întreaga piață rezidențială din țară a înregistrat, în medie, o majorare de preț de aproximativ 15%, aici acestea au stagnat, spre fericirea cumpărătorilor.

Unde nu au crescut prețurile

Concret, este vorba despre Rahova-Sebastian. Conform unei analize economica.net, aceasta este singura zonă din București „unde prețurile cerute de proprietarii apartamentelor cu două camere sunt la fel ca cele de acum un an.

Astfel, dacă în decembrie 2020 prețul mediu pentru un apartamente cu două camere a fost de 56.054 euro, acesta a rămas neschimbat timp de un an, la 56.037 de euro în decembrie 2021, potrivit datelor portalului Anunțul.ro. În lunile mai și iunie 2021, media a depășit pragul de 60.000 de euro, însă pe final de an a coborât sub acest prag”.

În cazul în care, din diferite motive, această zonă nu ți se pare foarte atractivă, trebuie să știi că mai există câteva opțiuni, ce-i drept, nu foarte multe. Potrivit aceleiași surse, apartamentele din zone Crângași-Giulești și Ștefan cel Mare – Tei au avut în decembrie 2021 prețuri mai mici cu 5% față de decembrie 2020. În restul zonelor, trebuie să te țină bine buzunarul pentru a face o astfel de investiție, iar pe măsură ce vor trece lunile, experții pieței de profil spun că ne vom confrunta cu un nou val de scumpiri.