Cum ne amăgesc Sarah Jessica Parker și Sara Ramírez pe Instagram: sezonul al doilea din And Just Like That, în producție

Sarah Jessica Parker și Sara Ramírez dau semnale că al doilea sezon din And Just Like That… a intrat deja în producție.

Vedetele serialului HBO Max au împărtășit câteva fotografii înainte de filmarea primului episod, dar au omis anumite detalii care ar putea da de gol intriga.

„Doar atât. Pentru moment. X, SJ”, a publicat Sarah Jesssica Parker pe Instagram, atașând postării o fotografie a scenariului pentru primul episod al sezonului al doilea, eliminând titlul episodului.

Ramírez a publicat, la rândul ei, o poză pe aceeași platformă de socializare în care arată paginile de copertă ale scenariului pentru primele două episoade ale celui de-al doilea sezon. În fotografie, poți vedea, de asemenea, cartea de vizită a lui Ramírez alături de numele personajului ei, Che.

Sarah Jessica Parker și Sara Ramírez nu au fost singurele care au „dat din casă”

Evan Handler, care îl interpretează pe Harry în serialul de televiziune, a împărtășit și el imagini cu masa citit și cu intrarea de la studiourile Silvercup, unde se întâmpla toată magia.

And Just Like That… este un serial care urmează linia Sex and the City de la HBO, bazat pe cartea lui Candace Bushnell, cu Sarah Jessica Parker, Kristen Davis și Cynthia Nixon. Producția originală HBO Max îi mai include în distribuție pe Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson și Handler.

Serialul a fost reînnoit pentru sezonul 2 la începutul acestui an, producătorul executiv Michael Patrick King spunând, la momentul respectiv: „Sunt încântat să povestesc despre aceste personaje vibrante și îndrăznețe, interpretate de acești actori uimitori. Adevărul este că suntem cu toții încântați. Și, exact așa… viața sexuală s-a întors”.

Poate una dintre cele mai importante vești ale celui de-al doilea sezon este că John Corbett va relua rolul lui Aidan.

