Proprietăți unde s-au filmat cele mai faimoase scene din seriale celebre: cu cât a crescut prețul caselor din jurul lor

Nu toate filmele sau serialele TV sunt filmate în întregime într-un studio, mulți regizori folosind proprietăți din viața reală la filmări. Iată care sunt proprietățile care au crescut valoare caselor și apartamentelor din jurul lor.

Interesant este că unele dintre aceste proprietăți chiar te pot găzdui. Spre exemplu, Will Smith a organizat un sejur Airbnb la conacul Bel-Air pentru aniversarea serialului, iar apartamentul din Friends este pe Booking.com – de fapt, căutările pentru „Friends Apartment” au crescut cu 450% la nivel global în ultimele șapte zile.

Acest lucru i-a inspirat pe experții în credite ipotecare de la Uswitch să investigheze dacă locuirea în apropierea acestor case celebre din emisiunile TV ar afecta valoarea proprietății tale.

Casa Bel-Air a lui Will Smith crește cel mai mult valoarea proprietății.

Proprietatea de pe primul loc și, prin urmare, cu cea mai mare creștere a valorii proprietăților din jur, este casa lui Will Smith din The Fresh Prince of Bel-Air. Descris ca fiind „o casă din L.A. în stil neoclasic, cu elemente din Renașterea grecească”, conacul este situat în Brentwood, California.

Proprietăți celebre cresc prețul caselor din jurul lor

Prezența acestei case celebre și emblematice crește valoarea proprietăților din jurul spu cu 222%.

Urmează, pe locul secund, apartamentul din New York al lui Carrie Bradshaw din Sex and the City, în Perry Street, Manhattan. Se estimează că apartamentul emblematic al lui Carrie crește valoarea proprietăților din jur cu 221%.

Pe locul trei se află apartamentul emblematic din serialul iconic Friends, unde fiecare personaj dintre cele șase principale a locuit la un moment dat, pe parcursul celor zece ani ai seriei. Tot în New York și la doar 30 de minute de mers pe jos de strada Perry, se estimează că apartamentul a crescut valoarea proprietăților din jur cu 100%. Poți chiar închiria apartamentul pe Booking.

Pe locul opt se află casa Lordului și Lady Carnarvon, Castelul Highclere din Newbury. Proprietatea întinsă și terenul au fost folosite ca fundal emblematic pentru Downton Abbey, în care au jucat Dame Maggie Smith și Dan Stevens. Proprietățile din zonă sunt estimate la o medie de aproximativ 757.000 de euro, rezultând o creștere de 9%.

Pe locul nouă se află Albuquerque, casa Better Call Saul, din Breaking Bad din New Mexico, care a crescut valoarea proprietăților vecine cu aproximativ 8%.

Proprietatea care a crescut cel mai puțin valoarea proprietăților din jur este „Murder House” din American Horror Story: Murder House – sau, așa cum este cunoscut localnicilor, Rosenheim Mansion. Proprietatea a fost prezentată în sute de emisiuni TV, filme și reclame, de la scene din Buffy the Vampire Slayer la Dexter și The X-Files. Se estimează că conacul a crescut valoarea proprietăților din jur cu 5%.

