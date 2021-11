Vrei să stai în apartamentul lui Carrie Bradshaw din „Sex and the City”? Acum poți, e pe Airbnb: cu cât îl poți închiria

Au trecut 23 de ani de când Carrie Bradshaw ne-a spus înțeleapta zicală: „La New York, ești mereu în căutarea unui loc de muncă, a unui iubit sau a unui apartament”. Acum, suntem în sfârșit pregătiți să bifăm ultimul element din acea listă.

Ei bine, măcar pentru o noapte. Pregătindu-se pentru viitoarea lansare de pe HBO Max a seriei “And Just Like That…”, care ni le va aduce înapoi în case pe cele mai bune prietene din Sex and the City, Airbnb a încheiat un parteneriat cu Warner Bros. Consumer Products, pentru a recrea apartamentul din Upper East Side a lui Carrie, scrie CNN.

Poți să fii Carrie Bradshaw pentru o zi. Sau două

Pentru un sejur de două nopți, până la doi oaspeți pot prelua stilul de viață a lui Carrie Bradshaw. Cea mai bună parte? Costă doar 23 de dolari pe noapte.

Deși apartamentul de pe Airbnb nu se află chiar în aceeași clădire a lui Carrie (apartamentul este în Chelsea), oaspeții se pot aștepta totuși la multe amintiri memorabile de la îndrăgitul serial. În colț se află biroul și laptopul lui Carrie, unde a scris multe nopți. La capătul opus, se află scaunul proiectat de fostul iubit, Aidan Shaw. Și, desigur, există și dulapul de haine.

Dressingul remarcabil al lui Carrie a fost nu numai recreat, ci și echipat cu unele dintre cele mai bune look-uri ale ei. Oaspeții se pot îmbrăca în tutu-urile ei, pot proba pantofii Manolo Blahniks și colierele ei celebre.

„Personajul Carrie Bradshaw este aproape și drag inimii mele, iar revederea universului ei pentru continuarea poveștii Sex and the City a fost o bucurie”, a spus Sarah Jessica Parker într-un comunicat. „Sunt încântată ca publicul nostru să experimenteze New York-ul lui Carrie și să fie în pielea ei, la propriu, pentru prima dată”.

Rezervările pentru apartament se deschid luni, 8 noiembrie, la prânz. Încasările se se duc la Muzeul Studio din Harlem.