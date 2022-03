Cum îți accesezi toate documentele și pozele de la distanță, nu pierzi nimic, fără Apple sau Google

Ai auzit în numeroase situații de ideea de cloud personal, de propriul tău ”norișor”, complet sigur, pe care să-l poți accesa de oriunde și oricând, inclusiv de pe mobil, într-o manieră simplă și prietenoasă. Eu am reușit să fac așa ceva cu ajutorul celor de la Synology printr-un NAS intitulat DS720+.

În urmă cu câteva săptămâni, am detaliat o mare parte din funcționalitatea unui NAS sau Network Attached Storage de la Synology. Articolul cu pricina îl găsești în spatele acestui link – Experiență – cum mi-am rezolvat toate nevoile de stocare, acasă și la distanță, cu un NAS Synology. Dacă nu este evident din titlu, acolo am explicat cum am reușit să-mi rezolv o sumedenie de probleme legate de stocare printr-un singur echipament cât se poate de prietenos când vine vorba de configurare și utilizare.

Este vorba de o soluție all-in-one atât pentru backup, cât și pentru a-ți accesa din celălalt capăt al planetei toate fișierele tale. În același context, atrăgeam atenția asupra faptului că, la fel ca un cloud tradițional, te ajută să partajezi cantități mai mici sau mai mari de date cu prieteni, membri ai familiei sau parteneri de afaceri. Ține doar de tine în ce context îl folosești.

Ce am omis în acel material este însă partea de interacțiune cu telefonul mobil. Synology îți pune la dispoziție o sumedenie de aplicații prietenoase, atât pentru iPhone, cât și pentru Android, ca să-ți accesezi rapid documentele personale, să le partajezi dacă vrei și, cel mai important, să nu pierzi nimic. În cazul în care ai avut dintotdeauna o reticență în a-ți salva fotografiile și filmările pe serverele Apple sau Google, dar ți-ai fi dorit și să fie imposibil să le pierzi, un astfel de NAS ca cel pe care îl folosesc eu te ajută enorm.

Gândește-te că, după o configurare inițială de câteva minute, fără să mai faci nimic ulterior, se crează copii de siguranță pentru pozele și filmele tale, un backup perpetuu pe care îl găsești în orice moment în confortul căminului, chiar dacă tu ești la Mamaia, în Maldive sau la un bar din centru. Câștigi un confort psihologic deosebit datorită faptul că, în cazul în care îți fură cineva telefonul sau îl pierzi în zăpadă, nu-ți pierzi amintirile în format digital. Nimic nu este mai important decât asta.

Cum îți faci backup la imagini și clipuri cu Synology Photos

Ca aproape orice echipament deștept sau smart pe care îl în casă, NAS-ul de la Synology este compatibil cu o serie de aplicații pentru smartphone sau tabletă pe care le poți instala în câteva minute și care facilitează și mai mult accesarea datelor tale de oriunde, prin Wi-Fi sau o conexiune mobilă de date.

Dacă ești interesat de partea de backup a clipurilor și pozelor de pe mobil, dar vrei să ai acces și la niște mecanisme clare și prietenoase de partajare a propriului conținut media generat, există Synology Photos. Această aplicație poate fi descărcată de aici pentru iPhone și de aici pentru Android. Aceasta are doar câțiva MB, iar după autentificarea inițială cu ID-ul tău Synology, numele tău de utilizator pe care l-ai stabilit la configurarea NAS-ului și parola aferentă, te poți apuca de treabă.

Partea cu numele de utilizator și parola, pe lângă ID-ul Synology, este foarte utilă pentru că facilitează realizarea de copii de siguranță pentru mai multe persoane pe același echipament de tip NAS, fără ca fotografiile să se intercaleze. Fiecare are zona lui de lucru, secțiunea proprie de backup, iar limitele în ceea ce privește numărul de utilizatori sunt doar teoretice.

Apropo de securitate, pentru că vorbim de o aplicație prin intermediul căreia îți poți stoca sau accesa toate amintirile, este bine de știut că în secțiunea de configurare poți stabili un cod de securitate sau poți opta pentru autentificarea prin amprentă sau recunoaștere facială. Astfel, te asiguri că nimeni nu intră în Synology Photos fără acordul tău.

Interfața, în mod previzibil, este una cât se poate de prietenoasă. De la prima pornire, îți dai acordul pentru ca aplicația să-ți poată accesa colecția de fotografii și clipuri de pe telefon. Imediat după, intri la setări, în spatele butonului More din dreapta jos și particularizezi detaliile de backup. Îți alegi unde vrei să meargă conținutul tău media, în ce director de pe NAS și alegi dacă, de exemplu, te interesează să salvezi doar fotografiile – ”Photos Only” sau și clipurile video. Dacă nu ai un abonament de date mobile nelimitat, asigură-te că ai bifat Wi-Fi Only. Ca un detaliu drăguț, în cazul în care ai multe imagini dublate din varii motive, poți alege ca Synology Photos să sară peste dubluri. După ce ai definit aceste aspecte, rămâne doar să aștepți până când îți vor fi salvate miile sau zecile de mii de imagini.

La fel de interesantă precum partea de backup din Photos este partea de partajare. Practic, tu poți partaja cu prietenii fotografiile realizate de tine la ultima petrecere fără să depinzi de Google, Apple, Dropbox, Microsoft sau orice alt furnizor de cloud care îți trece prin minte. Alegi pozele prin selecție, le adaugi sau nu într-un album, și, cu ajutorul vârfului de săgeată în sus care apare după selecție, optezi pentru Share Link. Dacă vrei, poți asocia o parolă linkului tău și poți defini o perioadă de timp limitată în care cineva să-l poată accesa. Cel mai important aspect este însă că fotografiile tale și clipurile tale video nu sunt ”undeva pe internet”. În schimb, prietenii tăi sau persoanele cu care ai ales să partajezi linkul respectiv vor vedea conținutul multimedia direct de pe NAS-ul tău de acasă sau de la birou prin intermediul unei conexiuni la internet, fără vreo companie terță.

Cum deschizi toate documentele tale de oriunde, folosind Synology DS File

Dacă vrei să-ți accesezi documentele, conținutul multimedia și orice altceva ai mai stocat pe NAS de oriunde din lume, printr-o conexiune la internet, aplicație Synology DS File îți face viața cât se poate de ușoară. O găsești aici pentru Android și aici pentru iPhone. La fel ca Photos detaliată mai sus, se instalează în câteva momente și, în mod evident, necesită autentificare pentru a profita de întreaga funcționalitate pe care ți-o pune la dispoziție.

Intri cu numele tău de utilizator Synology, numele și parola aferente contului configurate pe NAS și, în funcție de câte limitări ai avut răbdare să definești din setările echipamentului, vei vedea întreaga colecție de directoare și fișiere. Practic, în câteva secunde, ajungi la ce te interesează.

Când ai fișierele în fața ochilor, după cum te-ai și aștepta de altfel, poți imediat să descarci câteva documente în telefon, dacă de asta ai nevoie, dar, mai interesant decât atât, este că le poți accesa de la distanță. Dacă vrei să arăți un film unui prieten, DS File încorporează și un player media, iar în funcție de calitatea conexiunii tale la internet, poți deschide filme, poze sau conținut audio fără să-l descarci în prealabil. Mai mult decât atât, dacă ai VLC Player instalat pe iPhone sau Android, poți deschide același conținut, fără descărcare în prealabil, prin aplicația terță. E foarte simplu.

Când vine vorba de orice alt tip de documente, PDF-uri, Word, Excel, PowerPoint, acelea pot fi descărcate și deschise în aplicații terțe pe care le mai ai pe telefon. Nu am întâmpinat niciun fel de probleme în utilizarea aplicației nici când am fost acasă, pe Wi-Fi, nici de la distanță, printr-o conexiune mobilă de date.

De asemenea, la fel ca în cazul Synology Photos, foarte utilă este partea de partajare. Indiferent dacă este vorba de câțiva MB sau câțiva GB într-un folder, apeși pe cele trei bulinuțe din dreapta directorului pe care vrei să-l partajezi și vei avea la dispoziție mai multe opțiuni. Optezi pentru Shared Links, alegi dacă vrei să stabilești limite de timp pentru accesarea acelui link, poți defini o parolă și apeși pe Next. Vei obține la final un link de forma celui de mai sus cu Gofile.me la început. Oricine deține acel link poate descărca fișierele partajate de tine direct de pe NAS-ul Synology de la tine din casă, fără alți intermediari sau servere terțe ale unor giganți din Silicon Valley.

Ca un detaliu important, din setările Synology DS File, în orice moment, poți desființa linkurile partajate anterior. Ai o evidență clară a tuturor celor create anterior, le poți șterge sau le poți partaja din nou. Una peste alta, deții controlul deplin asupra tuturor datelor tale, oriunde te-ai afla, independent de gadgetul pe care îl ai în mână, exact așa cum ar trebui să fie.