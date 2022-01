Experiență – cum mi-a rezolvat toate nevoile de stocare, acasă și la distanță, cu un NAS Synology

Când vine vorba de rețele, routere, NAS-uri, servere și alte echipamente din același spectru, foarte mulți sunt înfricoșați de partea de configurare. La ora actuală, însă, în doar câțiva pași, un NAS Synology precum DS720+ îți face viața incredibil de ușoară, fără să fii foarte priceput într-ale rețelisticii.

În ultimul deceniu, cam din momentul în care am început să optez pentru laptopuri cu SSD-uri rapide și destul de mici, am luat foarte în serios necesitatea unei soluții de stocare în rețea. Respectivul mediu de stocare îmi oferea acces la toate datele mele importante prin rețeaua wireless din casă, reprezenta o soluție facilă de backup, iar dacă aveam niște filmări pe care vreau să le văd pe televizor, îmi facilita și acest aspect. Te ajută mult.

Până în urmă cu câteva luni, echipamentul pe care l-am folosit era un Apple Time Capsule cu capacitate de 2TB. Respectivul dispozitiv avea și funcționalitate de router, dar nu am mai folosit-o de vreo patru ani, de când m-am mutat într-o casă cu pereții foarte groși. Am renunțat însă la el din două motive. Pe de o parte, avea o viteză mică de transfer. Pe de altă parte, Apple a renunțat să îl mai actualizeze sau să lanseze o versiune mai nouă. Nu mai era foarte sigur. În plus, eram limitat și la acei 2TB, fără posibilitate de upgrade și s-au umplut demult.

Am studiat un pic piața și am avut în vedere câteva criterii importante pentru o eventuală achiziție. Aspectul care a contat cel mai mult a ținut de posibilitatea de upgrade ulterior. Practic, am vrut să mai pot băga bani în el, peste 6 luni, un an sau trei. Al doilea detaliu a fost ca, încă de la început, să fie cât se poate de rapid și simplu de folosit. Îmi dau seama că partea asta cu ”simplu de folosit” nu înseamnă același lucru pentru toți, dar mă refer la faptul că, după câteva minute de configurare inițială, am vrut să meargă, datele să fie în siguranță și să nu fiu nevoit să-l monitorizez constant sau să-l scot ocazional din priză.

Soluția la care am ajuns este un NAS Synology DS720+. Ca referință, NAS este abrevierea de la Network Attached Storage sau mediu de stocare atașat la rețea. Dintr-un punct de vedere, este un mic server, un calculator pe care îl poți accesa atât din rețeaua locală (din casă), cât și, prin intermediul unei conexiuni la internet, din orice colț al planetei. Micuțul vine fără hard disk-uri și, în funcție de bugetul pe care îl ai în minte, îți permite să folosești ce hard disk-uri îți dorești sau îți permiți, având în permanență în vedere faptul că le poți înlocui ulterior.

Synology DS720+, poate cel mai flexibil NAS când vine vorba de upgrade

Menționam mai sus că mă interesau posibilitățile de upgrade la un NAS, iar Synology DS720+ bifează foarte bine partea asta. Ca să înțelegi la ce mă refer, gândește-te că vine cu 2GB RAM, dar îi mai poți adăuga în orice moment încă 4GB RAM. Deși te poți limita la două hard disk-uri tradiționale sau SSD-uri, poate chiar unul singur la început, merită să ai în vedere că acest echipament suportă și SSD-uri de mare viteză NVMe. Are două sloturi M.2 pentru așa ceva, dar scopul lor nu este de a extinde stocarea. În schimb, respectivele SSD-uri funcționează pentru extinderea memoriei tampon (cache) a NAS-ului. Astfel, cu un cache mărit, aplicațiile vor rula mai rapid, mai ales în cazul unui număr mare de utilizatori care accesează simultan mediul de stocare din rețea sau prin internet. Din nou, poți face asta în timp, nu trebuie să te arunci la investiții suplimentare din prima zi, dar această posibilitate îți oferă un confort psihologic deosebit. Știi că poți, că nu ești limitat, restricționat.

Ca să-ți dai seama cât de pregătit pentru viitor (”future proof”) ești cu un astfel de echipament, are o limitare teoretică de 108 terabytes per volum de stocare. Având în vedere că cele mai mari hard disk-uri de pe meleaguri mioritice sunt de 18TB, îți va fi destul de dificil să atingi acel prag, iar când sau dacă o vei face, vei putea pur și simplu să creezi două volume pe care să le accesezi din rețea, în loc de unul singur.

Ca o recomandare legată de hard disk-uri, deși nu te împiedică nimeni să folosești orice hard disk într-un NAS, sfatul meu este să folosești HDD-uri create special pentru NAS-uri. Acestea sunt optimizate și testate pentru a face față pe termen lung unui flux de utilizare neîntrerupt. Practic, sunt făcute să le ții în permanență în priză, în timp ce cele uzuale nu au aceeași anduranță. Fiind vorba de un NAS Synology, eu am optat pentru două hard disk-uri de 8TB cu 7200RPM și un cache de 256MB de la Synology. Acestea sunt recomandate pentru NAS și vin cu o garanție comercială de 5 ani. Așa știi că nu te lasă la greu. Acestea sunt soluții de stocare destinate mediului enterprise, unde performanța și stabilitatea sunt vitale pe termen lung. Vin la pachet cu o garanție a calității specifică ideii de enterprise.

Revenind la Synology DS720+, acest NAS este construit în jurul unui procesor Intel Celeron J4125 pe arhitectură de 64 de biți, patru nuclee la 2GHz cu o viteză maximă de lucru în modul burst de 2,7GHz. Tipul de memorie folosit este DDR4 și, după cum am menționat, suportă până la 6GB, cu recomandarea să folosești DIMM-uri suplimentare tot de la Synology pentru asigurarea compatibilității. Are loc pentru două hard disk-uri, dar dacă în timp nevoile tale de stocare se extind semnificativ, DS720+ poate fi extins și el cu un Expansion Unit Synology DX517 care îți pune la dispoziție alte 5 hard disk-uri pe care să le administrezi la un loc, din aceeași interfață.

În ceea ce privește conectica, foarte importantă de altfel la un NAS, DS720+ are două porturi Gigabit LAN pe care le poți folosi simultan, fie în modul Link Aggregation, pentru a le combina viteza, dacă îți suportă routerul această funcție, fie în Failover. Acesta din urmă este un termen care se traduce prin faptul că poți avea ambele porturi conectate la un router sau switch, iar dacă unul dintre ele întâmpină vreo problemă, celălalt preia toate sarcinile, fără întreruperea fluxului de lucru. Din fericire, eu am un router ASUS RT-AX92U care suportă partea de Link Aggregation (IEEE 802.3ad) și am amplificat un pic performanța echipamentului și prin acest artificiu. Așa se justifică viteza specificată în fereastra de configurare a NAS-ului de 2000 Mbps, Full Duplex, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus.

În plus, DS720+ mai suportă două porturi USB 3.2 Gen 1, în cazul în care vrei să conectezi un hard disk extern pe care să-l accesezi din rețea sau căruia să-i faci rapid un backup pe hard disk-ul intern al NAS-ului. Ai și un port eSATA pe care îl poți folosi în același scop. În privința sistemelor de fișiere suportate, Synology îți asigură compatibilitatea cu BTRFS și EXT4 pentru hard disk-urile interne și BTRFS, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ și exFAT pentru hard disk-urile externe. Hard disk-urile interne pot fi configurate în până la 64 de volume și pot fi configurate în orice configurație RAID, JBOD sau Synology Hybrid RAID. Eu am optat pentru RAID 0, pentru o performanță sporită.

Ca referință, această cutie de culoarea neagră, fără hard disk-uri, are 1,51Kg și 166 x 106 x 223 milimetri. Răcirea este realizată printr-un ventilator generos de 92 milimetri în diametru. Nivelul de zgomot specificat este 18,4 db. Dacă această valoare nu-ți spune nimic, mai ales după ce ai pus hard disk-uri în el, așteaptă-te să-l auzi. Nu este exagerat de zgomotos, dar se aude, precum un desktop tradițional. Consumul specificat este de la 6,19W până la 16,44W, în funcție de activitatea hard disk-urilor. Tot ca un parametru important de operare, ar fi bine să ai în vedere că este menit să lucreze între 0 și 40 de grade Celsius, într-o umiditate relativă de la 5 până la 95%.

Pe partea de software, poți să interacționezi cu toate aceste particularități sau le poți neglija. Din nou, important este să știi că sunt acolo. Suportă standardele de comunicații SMB, AFP, NFS, FTP și WebDAV cu până la 500 de conexiuni simultane sau 1500 de conexiuni dacă faci upgrade la memoria RAM. Poți crea până la 2048 de utilizatori pe el împărțiți în până la 256 de grupuri cu până la 512 directoare partajate. Suportă virtualizare prin VMware vSphere, Windows Server, Citrix și OpenStack.

Experiența de utilizarea cu Synology DS720+

Ziceam la început că un NAS precum Synology DS720+ este un mic calculator, un server de date. La fel ca un calculator, însă, fiecare dintre noi îl folosește la altceva. Unii își folosesc PC-ul pentru divertisment, să se uite la filme sau să se joace, alți fac programare sau proiectare, iar cei mai mulți se rezumă la a naviga pe internet și a redacta câteva documente. Indiferent în ce categorie te încadrezi, asta nu înseamnă că trebuie să-ți iei un laptop sau un desktop slab din prisma performanței.

Pornind de la același principiu, am ales un NAS foarte bun din perspectiva posibilităților de upgrade, a fiabilității pe termen lung și a ușurinței de utilizare. În continuare cred că nici măcar eu nu voi profita de peste 50% din ce are de oferit acest server de date, dar dacă îmi voi extinde la un moment dat aria de activități sau mi se vor extinde nevoile de utilizare, Synology DS720+ va fi acolo să vină în întâmpinarea noilor mele pretenții. Ce vreau să spun este că mi se pare genul de echipament care te ajută enorm și dacă ești într-o casă cu câțiva membri, dar și într-o firmă cu câteva zeci de angajați și o infrastructură rețelistică elaborată.

În ceea ce privește partea practică, din momentul în care l-am scos din cutie, configurarea inițială a durat doar câteva minute. Începi prin a-ți crea și activa un cont Synology cu ajutorul unei adrese de email. Acel cont este foarte important pentru că te ajută să-ți accesezi serverul tău de date instalat în confortul căminului din celălalt capăt al planetei prin intermediul unei conexiuni securizate.

Dacă ai instalat corect hard disk-urile în interior, ți se atrage atenția de la început că ar fi bine să alegi cum vrei să le formatezi, ce configurație RAID alegi și ce sistem de fișiere. Deși sunt multe de spus la acest capitol, eu am optat pentru RAID 0, în care profit de spațiul de stocare oferit de ambele hard disk-uri și am cea mai mare viteză de transfer. O alternativă foarte bună este RAID 1. Ți se înjumătățește spațiul disponibil, dar ai confortul că datele tale vor fi permanent în siguranță. Practic, ce copiezi pe unul, merge și pe celălalt, iar dacă unul se defectează din varii motive, ai un backup.

Pentru interacțiunea cu al tău NAS, Synology îți pune la dispoziție o sumedenie de aplicații pentru mobil și le voi detalia pe toate la o dată ulterioară. Vitală este însă DS Finder, o poți descărca de aici pentru iPhone și de aici pentru Android. Aceasta te ajută să-ți localizezi NAS-ul în rețeaua locală din casă și să faci configurarea inițială. Din momentul în care i-ai aflat IP-ul, de preferat static, îl poți accesa și de pe laptop sau desktop prin intermediul browserului tău preferat și te vei confrunta cu o interfață cât se poate de prietenoasă, similară cu o distribuție populară de Linux, dacă ai folosit vreodată așa ceva.

Eu îl folosesc în limba engleză și mi se pare cea mai bună opțiune pentru orice aplicație software, dar este important de menționat că nu știe română. Pe de altă parte, poți opta pentru maghiară, dacă ești vorbitor, pe lângă multe alte limbi de circulație internațională.

Pe lângă utilizatorul Synology pe care îl creezi cu ajutorul unei adrese de email, îți mai creezi cel puțin un utilizator pe care îl vei folosi pentru a-ți accesa datele local și de la distanță. Acest utilizator este util și în rețeaua locală, când vrei să-ți accesezi NAS-ul de pe un PC cu Windows sau un Mac și, de ce nu, de pe telefon.

Vizavi de upgrade-ul funcționalității, merită să ai în vedere că, din start, ai acces în interfața Synology la un magazin de aplicații intitulat Package Center. De acolo poți descărca o serie de instrumente utile pentru scenariile pe care le ai în minte. În cazul meu particular, două lucruri m-au interesat mai mult, compatibilitatea cu Time Machine și instrumentul de download nativ.

O viteză bună de transfer a datelor prin casă este de asemenea un aspect important și funcționează impecabil la acest capitol. Ca referință, din celălalt capăt al casei, pe wireless, mi-am putut descărca/accesa fișierele cu o viteză de aproximativ 39MB/s. Aceasta este suficientă pentru streaming de conținut video 4K fără întreruperi și asta mi-am dorit cel mai mult.

Prin intermediul Download Station poți descărca foarte simplu și fișiere de pe rețeaua torrent. Dacă vrei să automatizezi un pic sistemul, îți definești un folder de pe NAS în care salvezi fișiere torrent sau NZB și sunt descărcate automat. Fără niciun fel de intervenție suplimentară, fișierele din spate ajung într-un director predefinit de tine. Partea cea mai bună este că poți face asta de la mii de kilometri distanță de casă.

Partea de management a fișierelor online se realizează printr-un instrument software intitulat File Station. Acolo îți apar și hard disk-urile externe pe care le conectezi la portul USB al NAS-ului și poți face rapid un backup, poți copia sau muta fișierele dintr-o parte în alta. Timpul de răspuns lipsește cu desăvârșire. Totul se mișcă în timp real, ca și cum ai lucra într-o aplicație instalată pe propriul sistem. Dacă mai ai și alte soluții de stocare în rețea, cum eu, de exemplu, am avut un Apple Time Capsule, le poți accesa pe toate din File Station. Poți muta sau șterge fișiere aflate oriunde în rețea, poți chiar și arhiva sau dezarhiva anumite documente, fără să folosești un calculator. Este suficient un telefon, o tabletă, orice are un browser de internet.

Tot la capitolul funcții complexe implementate simplu, orice NAS Synology funcționează ca un cloud personal. Printre altele, asta înseamnă că facilitează partajarea fișierelor tale prin intermediul platformei gofile.me. Fără vreun utilizator suplimentar, din interfața web, faci click drepta pe un fișier sau director pe care vrei să-l trimiți un prieten, alegi Share și, opțional, poți opta să partajezi fișierele cu un nume de utilizator și o parolă, poți alege ca acelea să poate fi accesate de un număr limitat de ori sau doar între anumite date. Din nou, opțiunile suplimentare sunt numeroase, dar dacă vrei varianta simplă, dintr-un singur click ai obținut un link pe care îl trimiți unui prieten pentru a-și descărca ce are nevoie de la tine. O poți face și printr-un cod QR, dacă linkurile tradiționale ți se par desprinse din secolul trecut.

Una peste alta, Synology a făcut o treabă grozavă cu familia sa de NAS-uri și, deși am detaliat doar câteva procente din portofoliul de funcții pe care ți le pune la dispoziție, câteva aspecte sunt importante. Este foarte ușor de folosit, mai ales dacă discutăm de backup securizat de date și acces al fișierelor de la distanță. Este cât se poate de flexibil în materie de upgrade ulterior și poți în orice moment să mai bagi niște bani în el, în memorie RAM, hard disk-uri mai generoase sau SSD-uri M.2. Funcționează ca un server pe care îl poți accesa în permanență. Acest detaliu este cel mai important, iar odată cu trecerea timpului o să înțelegi din ce în ce mai bine cât de mult te ajută particularitatea cu pricina. La momentul redactării acestui material, nu l-am mai închis de 28 de zile și se comportă exemplar. Te scapă de un stres.