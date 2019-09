Synology DS418j – Cloud personal ca să fii convins că datele tale sunt în siguranță

Prima dată când te gândești la un cloud e când ai vrea să accesezi fotografii și documente din deplasare. Apoi, te gândești când vrei un backup la fișierele pe care le ai. Iar dacă iei cu adevărat în calcul un cloud, atunci nu poți începe planul fără să te informezi despre un NAS. Cel de acum e Synology DS418j. Dotat cu patru hard disk-uri de câte 4 TB devine o soluție pentru orice ai avea nevoie.

Synology DS418j e un Network Attached Storage și, pe scurt, înseamnă că orice hard disk pui în el poate fi accesat de la distanță, via internet. Are un port pentru cablu Ethernet, îl conectezi, îl configurezi, apoi ai la dispoziție aplicații și instrumente care să-ți țină datele și accesibile, și în siguranță.

Specificații tehnice pentru Synology DS418j

Un NAS se bazează, în esență, pe două componente: procesor și stocare. E ca un PC a cărui utilitate majoră e să îți asigure acces, și backup, la fișierele de care ai nevoie. Chiar toate, dacă instalezi hard disk-uri suficient de spațioase.

În cazul de față, Synology DS418j are un procesor Realtek RTD1293 cu două nuclee la 1,4 GHz, 1 GB memorie RAM DDR4 și patru sloturi pentru hard disk. Capacitatea totală poate fi de 48 TB, cu 12 TB per slot. Configurația pe care am testat-o eu a avut patru cu 4 TB.

Conectivitatea la internet se face printr-o mufă RJ-45 capabilă de viteze gigabit și mai ai la dispoziție două porturi USB 3.0 clasice.

Ca operații RAID, îți recomand Synology Hybrid Raid. Astfel, datele tale sunt în siguranță în eventualitatea în care unul dintre cele discuri cedează. Totodată, ai la dispoziție configurații de RAID 0, 1, 5 sau 6, dar și RAID 10 (doar atunci când ai patru HDD).

Fără mediile de stocare, DS418j cântărește un pic peste două kilograme. Bine, nici nu cred că are de ce să te intereseze greutatea, deoarece nu e un echipament pe care să îl cari după tine. Îl instalezi, te asiguri că-i alimentat cu internet și energie electrică și îl folosești. Iar când vine vorba de configurare, e destul de simplu: conectezi dispozitivul la computer prin cablu de Ethernet și accesezi adresa find.synology.com. De acolo urmezi pașii și alegi datele de logare.

Cum e să folosești un astfel de NAS

Odată ce-ai instalat și configurat Synology DS418j, te vei regăsi în sistemul de operare DSM (DiskStation Manager). Poți să vezi un demo aici. E, în aparență, un sistem de operare ca oricare altul, doar că acesta nu controlează un computer propriu-zis, ci un mediu de stocare. Ai opțiuni de schimbare a temei, de configurare a stocării, de conectare a dispozitivelor terțe, de încărcare și descărcare fișiere, dar și de monitorizare a parametrilor tehnici.

Interfața DSM e intuitivă, pictograme mari, clare, și navigarea e facilă. Ai și un set de widgeturi pe care să le folosești ca să primești rapid informații despre starea sistemului și fișierele. Are inclusă o galerie foto și un player de video, în caz că vrei să accesezi și astfel de fișiere.

Per total, platforma DSM este capabilă, în tandem cu un NAS, să devină: server de mail, stație de supraveghere cu camere IP, server de găzduire pentru domenii online, serviciu de cloud personal, server pentru fișiere media sau server VPN.

Sunt o mulțime de setări pe care le poți face, atât pentru utilizatori, cât și pentru grupuri. Partea și mai bună e că poți folosi aplicații care să te ajute să faci mai mult. Eu n-am simțit nevoia, deoarece folosesc cloudul, fie el personal, fie pe abonament, pentru stocat și accesat fișiere, văzut poze pe care le-am salvat și pentru backup. În funcție de cerințele tale, poți avea acces la o mulțime de configurări. Recomandarea mea e să te gândești, înainte de toate, la backup.

Până acum am prezentat produsul acesta din punctul meu de vedere, al utilizatorului clasic. Totuși, există și o altă categorie de public pentru care ar fi potrivit: firmele sau echipele mici. Synology DS418j poate fi folosit pentru acces rapid la fișiere de care au nevoie toți cei implicați într-un proiect. De la designeri care lucrează la ceva important și nu pot risca cu o soluție cloud clasică până la companii care n-ar vrea să stocheze pe serverele Microsoft sau Amazon fișiere de care au nevoie local.

Ce nu poți face cu DS418j e upgrade. Procesorul și memoria RAM nu pot fi actualizate, doar hard disk-urile. Trebuie să ții cont de asta înainte să te arunci la vreo achiziție. Altfel, ce primești e un pachet compact, robust, ușor de configurat pentru backup și opțiuni care necesită un cloud în care poți avea încredere. Totodată, pentru că vorbim de un NAS în 2019, sunt și aplicații pe care ți le poți lua pe telefon și să accesezi diverse componente ale echipamentului Synology. Le ai și pe acestea documentate pe site-ul oficial.