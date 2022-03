Cum încearcă statul să elimine corupția din achizițiile publice, dar nu prea îi iese: modificări legislative inexplicabile

Autoritățile române au în plan modificarea legislației achizițiilor publice și a unor proceduri de eliberare a avizelor. Deși intenția este nobilă, nu putem să nu sesizăm niște măsuri care par, la prima vedere, să elimine corupția sau lipsa de profesionalism și seriozitatea, însă în esență nu se arată a fi prea eficiente. Iată de ce.

Conform propunerilor făcute de vicepremierul și ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, una dintre măsuri ar viza înlocuirea unui constructor „neserios” cu un nou contractant, fără a mai fi lansată o altă licitație, sau reținerea obligatorie a cauțiunii firmelor care pierd contestațiile.

„Îmi doresc, și echipe din Ministerul Transporturilor lucrează la asta, și am avut o discuție inclusiv la nivel de Guvern, să lucrăm la tot cadrul legislativ legat de achiziții publice.

Vreau să fiu foarte clar: orice modificare pe care am putea s-o facem trebuie să fie în acord cu Comisia Europeană. După ce se câștigă un proiect de către cineva, există un soi de șantaj pe care companiile îl fac asupra beneficiarului, că e Primăria Timișoara, că e Ministerul Transporturilor. Ce înseamnă acest soi de șantaj? Să vă dau un exemplu: centura de sud, și nu este singurul, sunt foarte multe proiecte ce pot fi încadrate la acest exemplu. În acest moment, proiectul este în stadiu de sub 50% de realizare. După contractul cu noi, trebuia să termine în martie. Au depus prelungiri până în decembrie.

Unii dintre constructori se gândesc că niciodată un decident, că-i primar, că-i ministru, că-i director de companie, nu ajunge în situația să rezilieze un contract, fiindcă stă să calculeze ce înseamnă reluarea întregilor proceduri pentru implementarea proiectului.

Adică, cu alte cuvinte, dacă acum ne-am apuca să reziliem contractul pe centura sud, lucrările se vor opri, mai durează cel puțin un an, un an și ceva să avem un câștigător. Iar unii constructori știu acest lucru. De aceea vă spuneam că există un soi de șantaj pe care unii constructori îl fac la adresa beneficiarilor”, a declarat Sorin Grindeanu, la finele lunii ianuarie, când vorbea despre planurile pe care le are.