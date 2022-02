Cât de mult s-a scumpit mâncarea în România, de fapt: dincolo de speculații și prognoze, valorile arată rău

Din momentul în care a început să se scumpească benzina, motorina și energia, foarte mulți s-au întrebat cât de mari vor fi creșterile de prețuri la alimente, cum se vor reflecta acele scumpiri în coșul zilnic de cumpărături. Cifrele au fost publicate, iar traiul românilor pare din ce în ce mai dificil.

În teorie, creșterea de la an la an, nu este una terifiantă. Vorbim de aproximativ 3% în plus pentru un coș de cumpărături cu opt produse alimentare de bază care, din piața bucureșteană, se reflectă într-o cheltuială de 97,62 de lei. Problemele mai mari apar însă în funcție de produsele care te interesează. Cum este și normal, unele produse s-au scumpit mai mult decât altele.

Mâncarea, semnificativ mai scumpă în România

Conform datelor agregate de Institul Național de Statistică, prețul alimentelor per ansamblu, nu doar al coșului zilnic, a înregistrat o creștere de 6,7% de la an la an. Din păcate, au exista alimente al căror preț a crescut chiar și cu 24%. În această categorie intră uleiul, slănina și grăsimile.

Pe lângă ulei, însă, au fost înregistrate probleme mari sau foarte mari și la multe alte produse. De exemplu, prețul la cartofi de la an la an ”s-a bucurat” de o creștere de 54% într-o piață din București. Usturoiul uscat, de exemplu, a văzut o explozie a prețului de 18%. Spre surprinderea cumpărătorilor și într-o manieră aproape inexplicabilă, au existat și produse care s-au ieftinit. Aici intră fasolea, care a ajuns la 11,17 lei kilogramul față de 11,3 lei în urmă cu un an. Ceapa uscată a ajuns la 3,77 lei kilogramul, față de 4 lei.

Revenind însă la analiza INS, mai jos poți vedea toate creșterile de prețuri de la un an la altul raportându-ne la decembrie 2020 și decembrie 2021.

ulei, slănină, grăsimi (+24,8%),

legume și conserve de legume (+10,1%),

produse de morărit și panificațunie (+9,4%),

pește și conserve din pește (+7,2%),

fructe și conserve din fruct (+7,1%),

ouă (+5,9%),

zahăr, produse zaharoase și miere de albine (+5,8%),

lapte și produse lactate (+4,9%),

carne, preparate și conserve din carne(+4,4%),

alte produse alimentare (+4,2%),

cacao și cafea (+3,8%),

băuturi alcoolice (+3,6%).

varză de toamnă cu 36,04%,

grâu cu 34,08%,

soia cu 32,92%, cartofi cu 27,54%,

porumb boabe pentru consum cu 27,45%,

floarea soarelui cu 23,33%,

ceapă uscată cu 6,04%,

la carne de ovine – în greutate vie cu 30,96%,

carne de bovine – în greutate vie cu 16,53%,

ouă de găină cu 11,83%,

carne de pasăre – în greutate vie cu 9,90%,

miere de albine cu 8,28%,

lapte de vacă cu 7,91%,

porcine – în greutate vie cu 3,74%.

S-au ieftinit merele cu 5%.