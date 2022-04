Cum identifici o melodie, pe iPhone și Android, când nu știi titlul, artistul, formația

Pe parcursul zilei, îți trec foarte multe melodii pe lângă urechi, piese care te încântă, cântece pe care ți-ai dori să le asculți de 100 de ari dar nu ai nici cea mai vagă idee cine le cântă, cum se cheamă. De aceea ar fi bine să înveți cum identifici o melodie pe iPhone sau Android, doar cu telefonul.

De-a lungul anilor, au apărut o serie stufoasă de servicii și platforme care facilitează identificarea de melodii, iar procesul este cât se poate de intuitiv, aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, în ultimul deceniu, am folosit aproape exclusiv Shazam și, ocazional, Soundhound. Ca referință, doar în Apple AppStore, Shazam se bucură de este un miliard de descărcări în cei peste 10 ani de existență. Ca referință, s-a numărat printre primele aplicații de iPhone din toate timpurile, mai ales dacă vrei să știi cum identifici o melodie, pe iPhone sau Android.

Cum identifici o melodie, dacă nu știi cum se cheamă, cine o cântă

În cazul în care ești utilizator de iPhone, poți folosi comenzi vocale ca să recunoști rapid o melodie. ”Hey, Siri, what’s the name of this song” (Hey, Siri, cum se cheamă această melodie). Din păcate, asistentul virtual Siri nu știe română, dar este ancorat în Shazam și funcționează de minune. Nu de alta, dar Shazam a devenit o companie Apple din 2018. Tot pe iPhone, dacă nu vrei să folosești aplicația descărcată de la această adresă, o poți apela din Control Center sau Centrul de Control, cu un swipe în jos din colțul din dreapta sus. Dacă nu îți apare implicit acolo, o poți activa din Configurări / Settings la Control Center sau Centru de Control, apăsând pe + în dreptul Recunoaștere muzică / Music Recognition.

Dacă vrei să știi cum identifici o melodie pe Android, mecanismul este similar și, din nou, poți începe cu asistentul vocal. Ții câteva secunde pe butonul de pe lateral pentru a apela Google Assistant și întrebi Hey, Google, ce cântec este acesta?, în timp ce melodia pe care ți-o dorești recunoscută se aude la radio sau la TV. Imediat, vei putea viziona clipul de pe YouTube aferent. Dacă vrei o soluție mai tradițională, găsești Shazam și în Google Play și se poate instala în câteva secunde. Ca un ultim artificiu, poți fredona o melodie în Google, după ce ai apăsat pe microfon sau o poți fluiera și, după 10 – 15 secunde, îți vor fi oferite câteva posibile variante pentru ceea ce ai cântat.