Opțiunea de la Google care te ajută să găsești melodii, chiar dacă nu știi decât să le fredonezi

Peste un miliard de oameni folosesc zilnic căutarea Google, potrivit companiei. În ciuda faptului că a lucrat la software de mai bine de 20 de ani, în fiecare zi există 15% din interogări pe care Google nu le-a mai văzut până acum.

Pentru a ține pasul cu interogările în continuă schimbare, sursele de informații și modalitățile de prezentare a rezultatelor, Google trebuie să exploateze puterea AI. Astfel, compania a anunțat un set de actualizări care pot face căutarea mai ușor de utilizat. Cea mai notabilă dintre acestea este o nouă funcție „Hum to Search” care este disponibilă de acum.

Știi cât de enervant e când ai o melodie blocată în minte, o fredonezi, dar nu-ți aduci aminte exact versurile și nu prea ai cum s-o găsești? Ei bine, Google are acum soluția. Noua funcție este ca Shazam sau Soundhound pentru identificarea melodiei, cu excepția faptului că nu este nevoie să redai muzica. Poți să fredonezi, să fluieri sau să cânți 10 până la 15 secunde din memorie, după ce ai atins pictograma microfonului din bara de căutare de pe telefon și ai spus „what’s this song” sau „search a song”. De asemenea, îl poți întreba pe Google Assistant „what is this song?”.

Apoi, algoritmul de învățare automată va identifica potențialele potriviri, chiar dacă nu utilzezi tonul potrivit. Rezultatele vor fi livrate pe baza melodiei pe care ai fredonat-o și poți alege cea mai apropiată variantă.

Alte funcții de la Google vin în ajutorul tău

Google a anunțat, de asemenea, un nou algoritm de ortografie pentru a corecta orice erori din șirurile tale de căutare, precum și posibilitatea de a indexa anumite pasaje individuale din paginile web. Dacă ești în căutarea modului în care funcționează o funcție de cameră și rezultatul este ascuns în cadrul unei recenzii de 4.000 de cuvinte, Google va putea găsi aceste răspunsuri mai bine, de acum încolo.

Compania a distribuit, de asemenea, actualizări cu privire la rezultatele Google Maps – aduce o funcție de „live busyness” în alte milioane de locuri, astfel încât să poți afla cât de ocupat este un restaurant în timp real. De asemenea, adaugă detalii despre măsurile de precauție privind sănătatea și siguranța pe care întreprinderile le iau în timpul pandemiei, precum și posibilitatea viitoare de a vedea mai multe informații despre o companie în mediul Live View AR.

Compania și-a folosit, de asemenea, tehnologia pentru a pentru a obține informații actualizate despre orele de deschidere și zilele de funcționare ale restaurantelor, pentru a păstra informațiile corecte pe Maps.