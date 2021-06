Nu este de mirare că Apple extinde Shazam într-o platformă utilitară completă. Toate astea pentru că Shazam face istorie cu miliarde de melodii dar și cifre pe măsură.

Apple a dezvăluit că serviciul de descoperire a muzicii, a depășit un miliard de astfel de căutări lunar. Totodată, de la înființarea sa, au fost înregistrate peste 50 de miliarde de etichete. Cifrele uimitoare reflectă succesul durabil al aplicației. Shazam are 200 de milioane de utilizatori lunari și este, fără îndoială, cel mai important moment când oamenii vor să identifice o melodie sau o piesă muzicală.

Fondat în 2002 ca un serviciu bazat pe SMS, Shazam a debutat pe iPhone în 2008 și a ajuns pe Android la scurt timp. Până în 2017, omniprezența sa a contribuit la transformarea în baza unui spectacol de jocuri Fox, Beat Shazam, găzduit de Jamie Foxx. Apple și-a încheiat acordul pentru achiziționarea serviciului în septembrie 2018, pentru 400 de milioane de dolari, în urma unei investigații aprofundate antitrust efectuate de autoritățile de reglementare europene.

O reproiectare a aplicației a ajuns la sfârșitul anului 2020, împreună cu capacitatea de a identifica muzică de pe web. Apple a continuat, de asemenea, să facă apel la utilizatorii Android, oferindu-le posibilitatea de a detecta sunetul redat prin căști.

Cea mai căutată piesă cu ajutorul aplicației Shazam

În noiembrie anul trecut, Shazam a spus că cea mai căutată piesă a sa din toate timpurile a fost Dance Monkey din 2019, interpretată de starul pop australian Tones And I, care a fost identificată de 36,6 milioane de ori. Astăzi, a dezvăluit că de-a 50-a piesă de ordinul miliardelor din aplicația Shazam a fost piesa pop-mandarină Evangeline 框 不住 的 愛 (不 插 電 版). Între timp, primul rezultat Shazam a fost Jeepster de rockerii glam ai anilor ’70, T-Rex.

La WWDC, Apple a anunțat că va deschide tehnologia de recunoaștere audio a Shazam dezvoltatorilor de aplicații. Cadrul, cunoscut sub numele de ShazamKit, permite atât producătorilor de aplicații iOS, cât și celor de Android să creeze software care poate identifica muzica din baza de date masivă a melodiilor Shazam. În plus, dezvoltatorii își pot face propriul catalog personalizat de audio recunoscut. ShazamKit va fi lansat mai târziu în acest an și va accepta, de asemenea, aplicații pentru iPad, Mac, Apple TV și Apple Watch.