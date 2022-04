Cum au reușit localnicii ucraineni să lichideze soldați ruși, fără să folosească arme. O bunică a făcut 8 victime

Pentru a face față invaziei rusești, ucrainenii de rând apelează la orice metodă care le este la îndemână pentru a se păstra în siguranță. Și pentru că situațiile de criză pun în funcțiune imaginația oamenilor, localnicii din mai multe zone ale Ucrainei au apelat la o tehnică extrem de eficientă, cu care au reușit să lichideze mai mulți soldați ruși, fără să apeleze la arme de foc. Inclusiv o bunică a reușit să facă victime în rândul armatei lui Putin.

Mai multe trupe rusești au fost ucise, în timp ce altele au avut de suferit după ce localnicii ucraineni au descoperit o metodă ingenioasă și simplă prin care pot să lichideze soldați ruși, fără să apeleze la arme. Numeroși civili din regiunea Harkov ar fi folosit această tehnică, printre care și o bătrână, care a făcut opt victime în rândul forțelor armate ruse. Direcția principală de informații a Ministerului Apărării din Ucraina a confirmat această metodă.

Soldații care făceau parte din divizia a treia a trupelor ruse de infanterie mecanizată au fost uciși sau răniți serios, după ce localnicii i-au întâmpinat cu alimente și alcool otrăvite, menționează oficialii ucraineni într-o postare pe Facebook. Doi soldați ruși au murit și alți 28 au ajuns la terapie intensivă după ce au mâncat alimente otrăvite în orașul Izium. De asemenea, alți 500 de militari ruși au fost internați în spitale din cauza intoxicației cu alcool, se arată în postare. Între timp, oficialii din Rusia cataloghează aceste fapte drept „pierderi non-combat”.

Ucrainenii încearcă să facă față prin orice mijloace atacurilor armatei ruse. Astfel, mai multe povești despre metodele folosite de civilii blocați în regiune dezvăluie tehnicile prin care se apără în fața invadatorilor. Dincolo de cocktailurile Molotov la care au devenit extrem de pricepuți, localnicii folosesc și metode îmbietoare la prima vedere. Astfel, o femeie din Kiev a reușit să doboare o dronă cu un borcan de roșii murate, potrivit Business Insider.

Pe de altă parte, o activistă a societății civile ucrainene, care este directorul executiv al Centrului de Acțiune Anticorupție, cu sediul la Kiev, Daria Kaleniuk, a postat pe Twitter un mesaj prin care povestește că o bunică a reușit să lichideze opt soldați ruși după ce le-a oferit prăjituri otrăvite.

#UkrainianVictory

Russian occupiers expected Ukrainians to welcome them with bread and salt

In fact, Ukrainian granny welcomed them with homemade cakes. Poisoned. She killed 8 occupiers

Source: phone call intercepted by Security Service of Ukraine

— Daria Kaleniuk (@dkaleniuk) March 20, 2022