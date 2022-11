Cum au reușit HBO Max, Netflix și alți giganți să distrugă cinematografia, în opinia lui Steven Spielberg

Steven Spielberg este unul dintre cei mai influenți și relevanți regizori ai tuturor timpurilor. Cu filme precum Lista lui Schindler, Indiana Jones, Jaws sau E.T. pe CV, în momentul în care identifică o nouă amenințare pentru cinematografia mondială, sunt șanse mari să aibă dreptate.

Într-un interviu stufos acordat celor de la The New York Times, care a fost ulterior preluat de Variety și alte publicații importante, faimosul regizor atrage atenția asupra unei schimbări de paradigmă în ceea ce privește un număr foarte mare de cineaști. În opinia sa, aceștia ajung să fie ”aruncați sub autobuz” din cauza directorilor unor platforme de streaming care, în mod arbitrar, decid să nu le mai lanseze filmele în cinematografe, ci doar online.

Steven Spielberg are trei premii Oscar și nu este fan HBO Max

Dezastrul la care a făcut referire în particular este decizia grupului Warner Bros. de a lansa toate filmele din 2021 pe HBO Max și în cinematografe în aceeași zi. În opinia lui Spielberg, acea decizie justificată prin realitatea din perioada pandemiei a schimbat obiceiurile de consum ale spectatorilor adulți.

„Pandemia a creat o oportunitate pentru platformele de streaming de a-și crește numărul de abonați până la niveluri record și, totodată, de a-i arunca sub autobuz pe unii dintre cei mai buni prieteni ai mei cineaști, întrucât s-a decis fără menajamente ca filmele lor să nu mai beneficieze de lansări în cinematografe”, a declarat Steven Spielberg. „Au fost plătiți, însă filmele lor au fost brusc trimise, în acest caz, pe platforma HBO Max. Acesta este cazul la care mă refer. Apoi, totul a început să se schimbe”, a explicat regizorul din spatele Saving Private Ryan.

„Cred că spectatorii mai vârstnici au fost ușurați că nu au mai trebuit să calce peste popcorn lipicios. Dar cred în același timp că pentru aceiași spectatori mai experimentați, odată ce ei pășesc în cinematograf, magia de a se afla într-o situație socială alături de persoane necunoscute, reprezintă ceva tonic. Depinde apoi doar de filme dacă sunt suficient de bune pentru a-i face pe toți spectatorii să își spună unul altuia acest lucru după ce luminile se aprind din nou”, a adăugat artistul.

Deși este conștient că filme precum cele de la Marvel, DC Comics sau Pixar vor ajunge în continuare în cinematografe și vor avea încasări fabuloase, exemplul care l-a entuziasmat în ultimul an a fost Elvis, al lui Baz Luhrmann. „Găsesc încurajator faptul că ‘Elvis’ a depășit pragul încasărilor de 100 de milioane de dolari în box-office-ul intern. Mulți oameni mai vârstnici au mers să vadă acel film și asta îmi dă speranță că oamenii încep să revină în cinematografe pe măsură ce pandemia devine epidemie. Cred că filmele vor reveni. Cred cu adevărat acest lucru”, a concluzionat Spielberg.

Spielberg găsește însă un merit pentru platformele de streaming, pentru că expun idee, cazuri importante, subiectele relevante unui public de milioane de oameni, instant. „Am făcut filmul ‘The Post” ca o declarație politică despre vremurile noastre pentru a reflecta administrația Nixon și mi-am spus că era o reflectare importantă, pentru ca mulți oameni să înțeleagă ce se întâmpla în țara noastră. Nu știu ce aș fi făcut dacă aș fi primit acel scenariu după pandemie, dacă aș fi preferat să fac acel film pentru Apple sau Netflix, iar el să ajungă la milioane de oameni. Pentru că filmul meu avea ceva de spus pentru milioane de oameni, iar noi nu am fi putut niciodată să aducem milioane de oameni într-un număr suficient de cinematografe pentru a crea astfel o diferență. Lucrurile s-au schimbat suficient de mult încât să mă facă pe mine să vă spun acest lucru”, a adăugat regizorul american.