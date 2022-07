Top 5 filme SF, în opinia lui J. J. Abrams

A fost un moment, pe la sfârșitul anilor 2000, când au existat puține nume în industria cinematografică care să aibă la fel de multă greutate ca J. J. Abrams, un regizor pe care mulți îl apreciau.

Câștigând mai întâi atenția industriei când a creat conceptul original pentru Lost, în 2004, Abrams a făcut mai târziu saltul în cinema, realizând filmul de acțiune de succes Mission: Impossible III, în 2006. Trei ani mai târziu, a fost desemnat să readucă Star Trek pe marele ecran, distribuindu-i pe Chris Pine, Zachary Quinto, Leonard Nimoy, Simon Pegg, Eric Bana, Zoe Saldana și Winona Ryder.

Așadar, hai să vedem care sunt filmele preferate ale lui J. J. Abrams, din nișa SF.

Top 5 filme apreciate de J. J. Abrams

Despre Odiseea Spațială, a lui Kubrick, J. J. Abrams spunea că este „cea mai spectaculoasă viziune a viitorului. Straniu de precis și cu mult suspans”.

Pe locul al doilea, pe lista sa de filme SF preferate din toate timpurile este Aliens. El numește filmul „exemplu demn de studiat la școală de tipul How to Make a Sequel”.

Clasicul Blade Runner, din 1982, se află pe locul trei. „Rareori SF-ul te face să te simți la fel de transportat ca acest film ca cel al lui Ridley Scott. Starea de spirit, textura și bizareria – plus coloana sonoră, efectele vizuale”, a spus regizorul.

David Cronenberg întră și el în topul lui J. J. Abrams, cu filmul The Fly, din 1986, acesta ocupând locul al patrulea pe lista sa de favorite. „Cronenberg a făcut știința marginală sexy, în acest remake extrem de emoționant al clasicului anilor 1950”, a mai spus el.

Topul lui Abrams este completat de Steven Spielberg, și anume cu filmul din 1977, Close Encounters of the Third Kind. Oarecum derutat de film, Abrams crede despre clasicul lui Spielberg că este „un film remarcabil care, pe hârtie, nu ar trebui să funcționeze”. „Cum ar trebui să ne raportăm la un bărbat care înnebunește și își abandonează soția și copiii, dar și planeta? Și totuși o facem”.