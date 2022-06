Cum au reacționat cei de la Marvel când au aflat că Charlize Theron va colabora și cu The Boys: ce a spus actrița

Charlize Theron a vorbit despre scurtele ei apariții în Universul cinematografic Marvel, mai exact în Doctor Strange in Multiverse of Madness, dar și în The Boys.

Bazat pe benzile desenate cu același nume ale lui Garth Ennis și Darick Robertson, The Boys, de la Amazon Prime Video, este o interpretare satirică a genului cu supereroi, care sfidează adesea Universul cinematografic Marvel și Universul extins DC.

The Boys, sezonul 3, episodul 1, „Payback”, a apărut pe serviciul de streaming în data de 3 iunie și începe cu o imagine de tip cameo. În bătălia finală, lui Homelander i se alătură Queen Maeve, A-Train, Starlight și Black Noir, toți aceștia luptând împotriva principalului lor inamic, Stormfront. Actrița necreditată care interpretează rolul lui Stormfront este nimeni alta decât Charlize Theron, care a făcut anterior un alt cameo, mai puțin satiric, în scena post-credite pentru Doctor Strange 2, cu mai puțin de o lună înainte, pe 6 mai. Acum ea urmează să o interpreteze pe Clea în MCU.

Charlize Theron a vorbit deschis despre cele două colaborări ale sale

Sâmbătă, Charlize Theron a găzduit o petrecere în care a sărbătorit cea de-a 15-a aniversare a proiectului Africa Outreach. Cu această ocazie, ea a vorbit cu Variety despre apariția ei cameo în The Boys și universul MCU. Când a fost întrebată ce moment a fost conceput mai întâi, Theron a declarat următoarele:

„Seth m-a întrebat cu ceva timp în urmă dacă sunt de acord cu asta și am acceptat, îi iubesc pe toți și avem grijă unul de celălalt. Îmi place serialul. Cred că este chiar inteligent. Când Marvel Studios m-a sunat, am fost foarte transparentă în legătură cu activitatea mea în The Boys, iar ei au spus: „Este grozav”. Până la urmă, The Boys este o satiră. Cred că există loc pentru toată lumea”, a declarat Charlize Theron, despre colaborarea cu Marvel și The Boys.