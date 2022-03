Vedeta internațională care a părăsit Ucraina pe jos, până în Polonia, după ce și-a abandonat mașina

În dimineața zilei de joi, 24 februarie, Rusia a invadat Ucraina, motiv pentru care foarte mulți civili și-au luat bagajele și au fugit unde au văzut cu ochii, pentru a scăpa din ghearele războiului. Nu doar ucrainenii au fost nevoiți să părăsească statul bombarbat de Putin, ci și vedete de talie internațională care se aflau în Ucraina, la momentul respectiv.

Unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood a mers pe jos până în Polonia, fugind din calea războiului pe care Rusia l-a declarat Ucrainei, acum șase zile.

Seann Penn, căci despre el este vorba, a reușit să traverseze pe jos granița dintre Ucraina și Polonia. Actorul a povestit, pe rețelele sociale, că s-a văzut nevoit să își abandoneze mașina la marginea autostrăzii.

Fostul soț al lui Charlize Theron se afla în Ucraina, filmând un documentar despre invadarea țării de către ruși, inițiativă pentru care a fost lăudat de către Administrația Prezidențială de la Kiev.

Sute de mii de refugiați au fugit din Ucraina în țările vecine. Cel puțin 280.000 de refugiați au intrat în Polonia, majoritatea femei și copii. Bărbații ucraineni cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani au rămas pe meleagurile ucrainene pentru a-și apăra țara.

Faimosul regizor a fost lăudat joi, 24 februarie, de oficialii biroului președintelui ucrainean pentru munca sa, care a inclus întâlniri cu viceprim-ministrul, jurnaliști și personalul militar.

Sean Penn a mai fost plecat în Ucraina la sfârșitul lunii noiembrie 2021, pentru a lucra la un proiect produs de Vice Studios. De-a lungul anilor, vedeta a fost implicată în mai multe eforturi internaționale umanitare și antirăzboi.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH

— Sean Penn (@SeanPenn) February 28, 2022