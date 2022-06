Karl Urban vânează monștri în trailerul noii animații The Sea Beast de la Netflix: când îl vei putea vedea

Netflix a lansat un nou trailer pentru viitorul său film epic animat, The Sea Beast. Chris Williams, cunoscut pentru regia Moana și Big Hero 6, conduce acest nou lungmetraj, care este în lucru de câțiva ani.

Karl Urban (The Boys) îi dă vocea lui Jacob Holland, un vânător de monștri legendar care trebuie să antreneze și să protejeze o tânără pe nume Maisie Brumble (cu vocea lui Zaris-Angel Hator), care s-a furișat la bordul navei sale. The Sea Beast prezintă, de asemenea, talentele vocale ale lui Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens și Kathy Burke.

Netflix a lansat oficial un nou trailer pentru filmul animat Trailerul prezintă câțiva monștri marini noi și stabilește în continuare legătura în curs de dezvoltare dintre Jacob și Maisie. Videoclipul oferă, de asemenea, introduceri adecvate unora dintre personajele care au fost afișate pentru prima dată în trailerul The Sea Beast.

The Sea Beast va apărea pe Netflix, pe 8 iulie

Pe baza acestui nou trailer, se pare că The Sea Beast va păstra spiritul poveștilor clasice de aventură, oferind, în același timp, propria sa reprezentare într-o lume unică. Williams a vorbit despre modul în care s-a inspirat din filme precum King Kong și Raiders of the Lost Ark.

Premisa noului film permite crearea unor creaturi distractive, iar esența poveștii pare să fie relația de mentor – învățăcel dintre Jacob și Maisie. Acest nou trailer face să pară că noua animație ar putea fi un alt film animat de success pentru Netflix. The Sea Beast va fi pe Netflix pe 8 iulie 2022.

Lista de top zece filme Netflix o aflăm de pe site-ul Netflix Top 10 ce clasifică toate producțiile disponibile pe platforma sa în funcție de audiență. Primele zece piese de conținut sunt actualizate săptămânal, pentru a reflecta tendințele de vizionare continuă. Site-ul de top zece Netflix a fost lansat pentru prima dată pe 9 noiembrie 2021.