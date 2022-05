De ce continuă Tom Cruise să-și facă singur cascadoriile chiar și acum: actorul a răspuns și le-a dat tuturor șah mat

Tom Cruise explică de ce continuă să facă cascadorii în filme, în ciuda pericolului, dar și a vârstei sale. Răspunsul său poate fi catalogat ca un adevărat șah mat pentru interlocutor.

Filme precum Risky Business, Top Gun și Rain Man l-au pus pe Cruise pe hartă în anii 1980, dar actorul a devenit de atunci sinonim cu filmele de acțiune și cu cascadoriile impresionante, în mare parte datorită francizei Mission: Impossible.

Mission: Impossible – Fallout l-a dus pe Ethan Hunt, personajul interpretat de Tom Cruise, pe noi culmi (la propriu). Aici, l-am putut vedea pe actor efectuând zeci de sărituri periculoase dintr-un avion, spre exemplu.

Continuarea Mission: Impossible – Fallout, acum intitulată oficial Mission: Impossible – Dead Reckoning Part I, a fost deja confirmată și va prezenta și mai multe cascadorii care sfidează realitatea, inclusiv o scenă în care Tom Cruise conduce o motocicletă cu care sare de pe o stâncă.

Pe de altă parte, în Top Gun: Maverick, urmarea firească a filmului lui Tom Cruise din 1986, actorul și producătorul mizează, de asemenea, pe cascadorii supradimensionate, cu avioane de luptă reale care sunt folosite pentru a crea suspans.

Tom Cruise este pentru cascadorii ceea ce Gene Kelly este pentru dans

Înainte de proiecția Top Gun: Maverick, de la Festivalul de Film de la Cannes, Tom Cruise a explicat de ce rămâne atât de hotărât să-și facă propriile cascadorii. Răspunsul actorului este unul scurt, însă extrem de interesant, Cruise sugerând că face acest lucru pentru că asta este natura lui, până la urmă.

„L-a întrebat, vreodată, cineva pe Gene Kelly: De ce dansezi? De ce dansezi singur?”, a replicat Tom Cruise, atunci când a fost întrebat de ce continuă să-și facă singur cascadoriile.

Gene Kelly a fost un actor cunoscut pentru filme ca „Singin’ in the Rain” și „An American in Paris”, printre altele, și a fost renumit pentru stilul său de dans deosebit de energic, acest lucru devenind aproape sinonim cu numele actorului.