Regizorul Mission Impossible „dă din casă”: o nouă cascadorie marca Tom Cruise, în planuri

Regizorul Mission: Impossible – Dead Reckoning, Christopher McQuarrie, a dezvăluit că, împreună cu Tom Cruise, dezvoltă o cascadorie nouă interesantă.

Cei doi au colaborat pentru prima dată la Valkyrie, în 2008, apoi McQuarrie a efectuat câteva revizuiri de scenariu pentru cel de-al cincilea film Mission: Impossible, Ghost Protocol. Această colaborare a venit la momentul oportun pentru ambii artiști. Ghost Protocol este filmul în care Cruise a realizat celebra cascadorie în care a alergat pe marginea clădirii Burj Khalifa, din Dubai.

Deși au lucrat împreună și în Edge of Tomorrow, cea mai fructuoasă colaborare a lor s-a dovedit a fi Mission: Impossible – Rogue Nation, din 2015. Filmul acesta, care l-a prezentat pe Tom Cruise agățat de un avion în zbor, i-a îndemnat pe ambii să-și forțeze limitele în Mission: Impossible – Fallout, megahit-ul din 2021 Top Gun: Maverick și viitoarele Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One și Part Two.

Astăzi, pe contul său oficial de Twitter, McQuarrie a răspuns la o întrebare a fanilor despre colaborările sale cu Tom Cruise. Aceștia au întrebat dacă există cascadorii pe care el și Tom Cruise vor să le facă, dar s-au dovedit a fi imposibil de realizat. „Vineri dimineață, i-am spus lui Tom că tehnologia de a filma o anumită cascadorie pur și simplu nu există”, doar că, „până la ora șase a existat”.

În ce film ar putea apărea această nouă cascadorie a lui Tom Cruise?

Deși acest Tweet va stârni cu siguranță interesul fanilor lui Tom Cruise, un element frustrant este faptul că McQuarrie nu a dezvăluit exact în ce film va apărea cascadoria despre care vorbește.

Tom Cruise colaborează, în prezent, la cel puțin patru filme, inclusiv la o nouă franciză de acțiune, un musical și la un proiect cu regizorul Tropic Thunder.

Putem bănui (sau spera) că regizorul Christopher McQuarrie se referă, totuși, la Mission Impossible.