Avatar 2, la cinema: cine nu poate să vadă Calea Apei, de ce

Toată lumea așteaptă să vadă continuarea firească a Avatarului lui James Cameron, însă nu toată lumea va putea să-l vadă. Îți vom explica imediat de ce.

Se pare că Avatar: The Way of Water va fi diferit față de primul film, din anumite puncte de vedere.

Avatar: Calea Apei va continua povestea celebrei familii de creaturi albastre în călătoria lor către tribul Metkayina, în speranța de a aduna forțe proaspete pentru a salva Pandora încă o dată, de oamenii răi și lacomi.

Cine nu va putea să vadă, totuși, Avatar: Calea Apei

Cu puțin timp înainte de premieră, Avatar: The Way of Water a primit oficial un rating PG-13 de la Motion Picture Association, din cauza „secvențelor de violență masivă și acțiune intensă, nuditate parțială și limbaj necorespunzător”.

Cu alte cuvinte, copiii sub vârsta de 13 ani nu vor avea voie să vadă acest film.

Interesant este că includerea „nudității parțiale” este o abatere majoră de la filmul original al lui Cameron.

Neytiri, interpretată de Saldaña, rareori poartă multe haine, chiar și în timp ce este însărcinată și vânează prin pădurile Pandorei. Având în vedere că o mare parte din noul film se întâmplă sub apă, se pare că James Cameron a ales să continue această tendință, Metkayina, aflată la marginea apei, îmbrăcând, la rândul ei, haine minuscule.

Indiferent de explicația din spatele includerii „nudității parțiale” din Avatar: ratingul PG-13 pentru The Way of Water este puțin probabil să descurajeze publicul să se îndrepte către sălile de cinema.

Totuși, rămâne de văzut dacă Calea Apei va reuși să se apropie de succesul precedent, de vreme ce premisele nu sunt tocmai favorabile acum. Evident, a trecut prea mult timp de la primul Avatar, iar publicul s-a schimbat mult de-atunci.

Numai timpul va spune dacă Avatar: The Way of Water va reuși să bată noi recorduri, atunci va ajunge în cinematografe, în data de 16 decembrie.