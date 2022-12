Avatar 2 „desființează” primul film: opinia actorului principal care te face să mergi la cinema

Starul Avatar: The Way of Water, Sam Worthington, care îl interpretează pe Jake Sully, este de părere că următorul film a lui James Cameron „desființează” primul film.

La 13 ani de la lansarea primului, Avatar: The Way of Water continuă povestea lui Jake și a lui Neytiri (Zoe Saldaña), care acum au copii.

Declarația actorului principal din Avatar

Într-un interviu recent, acordat pentru The Tonight Show, cu Jimmy Fallon, a vorbit despre Avatar 2.

„Dă de pământ cu primul film. Sunt destul de emoționat să vorbesc despre asta pentru că ceea ce a făcut Jim e uimitor: a făcut ca totul să fie despre familie. Și este un sentiment puternic.

Nu numai că este uimitor din punct de vedere vizual și vezi o parte din Pandora pe care nu ai mai văzut-o până acum, sub apă, dar este vorba despre ceea ce faci pentru a-ți proteja familia. Și cred că după COVID toată lumea are nevoie de un astfel de mesaj. Este vorba despre ceea ce ai face pentru cei pe care îi iubești. Este uimitor”, a declarat Sam Worthington.

Pe lângă faptul că este filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile, primul Avatar a câștigat și recenzii în general pozitive din partea publicului și a criticilor deopotrivă.

Cu toate acestea, continuarea are ocazia să exploreze Jake și Neytiri și relația lor într-un mod în care primul film nu a făcut-o niciodată, iar asta ar putea să „pună bețe în roate” primei părți.

Pe lângă faptul că prezintă imagini impresionante 3D CGI, trebuie să știi că James Cameron s-a implicat foarte mult în primul film, creând frumoasa lume a Pandorei și a locuitorilor săi, Na’vi.

Rămâne, totuși, de văzut dacă, atunci când va apărea în cinematografe, Avatar: Calea Apei va atrage publicul de odinioară sau, deopotrivă, dacă va reuși să atragă atenția și noilor generații de cinefili, un pic mai tineri.