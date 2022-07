Cel mai mare ”defect” pe care îl are Dacia Spring, deși se bucură de un succes de piață fabulos

Dacia Spring se îndreaptă cu pași repezi spre titlul de mașina favorită a românilor, având în vedere ritmul accelerat al achizițiilor. Din păcate, autoturismul electric, la fel ca întreaga industrie auto, vine cu o problemă arzătoare.

În primele șase luni ale acestui an, în România, au fost înmatriculate nu mai puțin de 2385 de unități noi de Dacia Spring, o valoare foarte similară cu cea de care se bucură clasicul Sandero. Din păcate, degeaba pui mâna pe prima ta mașină electrică sub brand românesc, dacă, în cazul unui accident, nu reușești să o repari. Tot mai mulți români, proaspăt posesorii, se plâng în toate colțurile internetului de o lipsă acută a pieselor de schimb.

Ce se întâmplă cu Dacia Spring

Se vehicula de mult timp o problemă cu piesele de schimb, mai ales în contextul crizei globale de cipuri și semiconductori, dar în timp, aceasta nu pare decât să se fi cronicizat. Singura refulare pe marginea subiectului a rămas în online, pe Facebook.

”Din păcate, am avut parte de o tamponare cu un Passat care a «uitat» să oprească la STOP. I-am îndoit puţin uşa, iar eu am ieşit «şifonat» ca în fotografie. Dar nu asta e problema, eu sunt foarte mulţumit de Spring. Însă din data de 2 iunie mă tot chinui să o repar. După 3 săptămâni în care am tot trimis şi retrimis documente şi poze la asigurător, maşina stă de o lună în service pentru că nu reuşesc să găsească o capotă de motor. Şi după declaraţiile celor de acolo, va mai sta încă ceva timp acolo. Ciudat”, a scris şoferul pe Dacia Spring România (oficial).

Ulterior, pentru cei care au crezut că este vorba de o simplă problemă de tinichigerie, proprietarul autoturismului a venit cu precizări suplimentare. „Sunt o mulţime de piese care vor fi înlocuite. Aripi, far, semnalizare, senzori, parbriz etc. Toate au fost comandate, sunt pe drum. Capota nu se găseşte. Din păcate, maşina e demontată, cu o folie pe ea. «Indisponibilizată în service», cică“, a insistat șoferul de Dacia Spring.

Nu a durat mult până când foarte mulți s-au plâns de situații similare, tot cu Dacia Spring. Unul are mașina în service de două luni, tot după un accident. „Idem şi aproape la fel. De două luni e maşina în service. Mai lipseşte amortizor şi un difuzor pentru aer. Accidentul – un nene cu Renault Laguna 1 a «uitat» să acorde prioritate de dreapta. A mea… bară, aripă, faruri, amortizor, calculator, şi alte cele, plastice şi ce-o mai fi… Renaultul o zgârietură, atât!!!”, îşi manifestă frustrarea pe subiect un alt posesor de mașină electrică de la Dacia.

Recordul pare să fie șase luni, dar măcar poate să circule cu mașina, până îi vine piesa. „Din ianuarie aştept şi sun la Dacia pentru o bară faţă, norocul meu că este doar o fisură şi pot circula cu ea… E un coşmar cu piesele pentru ele”, a complet cineva postarea.