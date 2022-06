Consola Evercade, tot ce își doreau fanii retro: când apare, cât costă

EXP arată, de asemenea, mult mai frumos decât dispozitivele anterioare ale companiei.

Producătorul de console retro Evercade tocmai și-a anunțat cel mai recent dispozitiv, un nou handheld numit EXP. Dacă nu ești familiarizat cu Evercade, produsele sale sunt puțin diferite de standardul retro obișnuit.

În loc să cumperi un dispozitiv precum SNES Classic Edition care vine cu o bibliotecă limitată de jocuri preîncărcate sau unul precum Analogue Pocket care poate juca jocuri din cartușele originale, Evercade vinde cartușe care vin cu o selecție de jocuri.

Compania spune că această abordare are câteva beneficii, dintre care unul este că permite deținătorilor de licențe să fie plătiți mai echitabil. De asemenea, înseamnă că jocurile se încarcă instantaneu.

EXP se bazează pe dispozitivul portabil original al companiei, cu un design nou, mai matur. Au dispărut dungile roșii ale predecesorului său.

Consolă de jocuri ca pe vremuri

În plus, EXP are un nou panou IPS de 4,3 inch cu o rezoluție mai densă de 800 x 480. De asemenea, vine cu un procesor de 1,5 GHz și 4 GB de memorie încorporată, punându-l la egalitate cu consola VS a companiei. Nou pentru EXP este un mod „Tate” care face ca dispozitivul portabil să fie mai potrivit pentru jocurile care au fost concepute în jurul scroll-ului vertical.

EXP are două butoane pe partea stângă pentru a ajuta la jocul în acest fel. Evercade a adăugat, de asemenea, conectivitate WiFi și USB-C dispozitivului și a reproiectat portul mini-HDMI pentru a-l face mai stabil.

În SUA, EXP va costa 150 USD. Evercade va începe să accepte precomenzi pentru consolă începând din septembrie, iar disponibilitatea generală va urma mai târziu în această iarnă.

Unitățile de vânzare cu amănuntul vor fi livrate cu colecția IREM Arcade 1, care vine cu șase jocuri de la editorul japonez, inclusiv Moon Patrol și 10 Yard Fight.

Evercade a promis că va împărtăși mai multe detalii despre dispozitiv, inclusiv informații despre conținutul bonus, în septembrie.