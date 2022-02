Concert Dead Can Dance, în țara noastră: de unde cumpărăm bilete

Cunoscuta și iubita trupă australiană, Dead Can Dance, va concerta în România, în luna mai a acestui an, în cadrul turneului internațional „Europa – 2022”.

Brendan Peyry și Lisa Gerrard se întorc pe „bătrânul continent”, alături de trupa lor, Dead Can Dance, în luna mai, mai exact în data de 16. Concertul va avea loc la Arenele Romane, în aer liber.

În urmă cu trei ani, Dead Can Dance susținea un turneu de excepție în Europa, toate concertele acestora fiind sold-out. În cadrul acelui turneu, trupa a promovat ultimul album de studio, denumit „Dionysus”.

Revenind în zilele noastre, atunci când vorbim despre, „Europa – 2022”, Dead Can Dance promite să interpreteze atât piese de pe ultimul album, cât și piese mai vechi, care i-au consacrat pe aceștia. Din repertoriu nu vor lipsi „Opium”, Aion”, Into the Labyrinth” sau „The Serpent’s Egg”.

Dead Can Dance este un proiect muzical anglo-australian, început în 1981 în Melbourne, Australia de Lisa Gerrard și Brendan Perry. La scurt timp, cei doi aleg să se mute în Londra, unde își diversifică atât stilul muzical, cât și componența. Ian McFarlane, istoric al muzicii din Australia a descris stilul trupei ca fiind „o construcție sonoră de o grandoare fermecătoare și de o frumusețe solemnă care înglobează poliritmie africană, folk galic, cânt grigorian, acorduri din Orientul Mijlociu și art rock”.

Prețurile biletelor la concertul Dead Can Dance, de la Arenele Romane

Prețurile biletelor la concertul din luna mai a trupei Dead Can Dance variază între 80 lei și 280 lei, în funcție de categoria aleasă, însă și de momentul la care decideți să faceți achiziția.

Prețurile, în momentul de față:

Earlybird: 200 lei, 180 lei, 140 lei, 100 lei și 80 de lei;

Presale: 240 lei, 200 lei, 160 lei, 120 lei și 100 lei;

La acces (în ziua concertului): 280 lei, 230 lei, 180 lei, 140 lei și 120 lei.

De menționat că biletele achiziționate vor permite accesul cumpărătorilor numai la acele categorii înscrise. Mai mult, un alt aspect important se referă la comisionul de 10 lei, ce va reprezenta echivalentul taxei de emitere, în cazul biletelor din earlybird și presale.

Puteți achiziționa bilete la concertul Dead Can Dance, din data de 16 mai 2022, de la Arenele Romane, de pe iabilet.ro.