Companiile și securitatea cibernetică, în plin război: cum se apără firmele

Securitatea cibernetică este subiectul fierbinte la nivel global, în contextul războiului inițiat de Rusia. Atacurile cibernetice sunt din ce în ce mai multe și nu se vor opri, spun specialiștii.

În acest sens, companiile se asigură că sunt pregătite să facă față unui incident de securitate cibernetică. Multe echipe de securitate informatică din infrastructurile de stat sau chiar și din cele de business strategic lucrează deja pentru a anticipa un potențial atac.

”Anul trecut am fost martorii creșterii atacurilor de extorcare via ransomware, cu momente notabile de-a lungul anului, inclusiv Colonial Pipeline care a cedat șantajului și a plătit 4,4 milioane de dolari sau CNA Financial care a plătit 40 de milioane de dolari, pentru ca apoi atacatorii cibernetici să pretindă 70 de milioane de dolari de la Kaseya și 240 de milioane de dolari de la MediaMarkt”, scrie Tony Anscombe, ofițer-șef pentru amenințări cibernetice al companiei de securitate cibernetică Eset, într-o postare pe blogul companiei.