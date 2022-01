Pandemia, surclasată de amenințări cibernetice: cum ne afectează pe toți, în fiecare zi

După câțiva ani în care activitatea multor companii a fost grav afectată de pandemie, se pare că amenințările cibernetice și atacurile inițiate de hackeri au consecințe mai devastatoare, atât pentru corporații, cât și pentru oamenii de rând.

În fiecare an, Allianz publică un studiu intitulat Allianz Risk Barometer și tocmai a fost publicată ediția din 2022 a analizei. Raportul are ca scop analizarea contextului socio-economic global și stabilirea riscurilor la care este expusă omenirea în noul an. În mod surprinzător, pandemia de Covid-19 nu mai este cea mai mare problemă pe care trebuie să o remediem. În 2022, atacurile cibernetice vor face mai multe victime, numărul lor explodând în ultimii ani până în punctul de a deveni cea mai mare amenințare.

Atacurile cibernetice, mai problematice decât pandemia

”Atacurile de tip ransomware, încălcarea securității datelor și incidentele IT majore îngrijorează companiile mai mult decât riscul de întrerupere a activității ca urmare a blocării lanțurilor de aprovizionare, riscul unor dezastre naturale sau pandemia COVID-19, deși ultimele trei au influențat puternic afacerile în 2021.

Incidentele cibernetice conduc clasamentul riscurilor pentru al doilea an din istoria Allianz Risk Barometer, după ce 44% dintre participanții la sondaj au catalogat riscul cibernetic drept principala amenințare în 2022. Riscul de întrerupere a activității se situează pe locul secund (42%), în timp ce riscul generat de catastrofele naturale completează podiumul (25%). Riscul determinat de pandemia COVID-19 a ieșit din top în 2022, în contexul în care companiile se consideră mult mai pregătite să facă față unor situații similare.”, se arată în comunicatul companiei pe marginea publicării Allianz Risk Barometer 2022.

Practic, în 2022, discutăm de trei probleme majore cu care se confruntă omenirea, atacurile cibernetice, întreruperea activității și catastrofele naturale. Pandemia de coronavirus a ieșit din top trei și ”se mulțumește” cu locul patru. Nu de alta, dar majoritatea firmelor au învățat să se adapteze la restricțiile și problemele provocate de Covid-19.

Pe de altă parte, majoritatea administratorilor de companii încep să ia foarte în serios încălzirea globală. Nu de alta, dar catastrofele naturale și riscurile generate de schimbările climatice s-au accentuat semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce frecvența evenimentelor meteorologice extreme a crescut.