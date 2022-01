Compania care i-a adus 500.000 de euro unui fost ministru: cu ce se ocupă startup-ul

Zipline, un startup care produce drone, i-a adus fostului ministru al Transporturilor Cătălin Drulă, actual parlamentar și vicepreședinte al Uniunii Salvați România (USR), 558.000 de dolari.

Drulă și-a vândut 20% dintre acțiunile pe care le deținea la Zipline.

Zipline este o firmă care livrează produse medicale, în special, cu aparate de zbor, drone, autonome. Startup-ul este operațional în mai multe țări din Africa și în SUA.

„Zipline este startup-ul la care am fost unul dintre primii colaboratori, înainte să intru în politică. Este în CV-ul meu în toate variantele pe care le puteți căuta, din 2014 până în prezent. Compania este ceea ce se numește un Unicorn. Acțiunile pe care eu le am la Zipline sunt în toate declarațiile mele de avere, care sunt publice pe site-ul ANI. Crescând valoarea, cum cresc la Unicorn acțiunile, am vândut o parte din acțiuni, adică 20%”, a spus Drulă, pentru PSnews.