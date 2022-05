Colecția de benzi desenate Treasures, Thoughts and Trinkets este pe Kickstarter: a fost creată de români

Pronoia AB, compania cross media care dă viață utopiilor, lansează o nouă și exclusivă campanie Kickstarter pentru Treasures, Thoughts and Trinkets, o colecție de 24 de benzi desenate fără cuvinte, dar pline de sens. Autoarea este Ileana Surducan, o renumită autoare de benzi desenate, recunoscută pentru benzile desenate inspirate de basme.

„Poveștile îți pot vindeca sufletul? Treasures, Thoughts and Trinkets este o colecție de 24 de benzi desenate tăcute, care aduc o lume de culoare pentru sufletul tău, un puzzle jucăuș pentru mintea ta și o perspectivă proaspătă asupra vieții de zi cu zi”, a spus Ileana Surducan, autoare de benzi desenate.

Campania Kickstarter Treasures, Thoughts and Trinkets începe astăzi, pe 9 mai, și se va desfășura timp de 30 de zile. Scopul este de a tipări cartea.

„Treasures, Thoughts and Trinkets este o colecție minunată de benzi desenate tăcute despre care cred că poate umple inima cititorului cu multă distracție, speranță și optimism”, a declarat Laura Bularca, fondator și CEO al Pronoia AB.

„Începând cu 9 mai, campania Kickstarter Treasures, Thoughts and Trinkets va strânge fonduri pentru a edita, tipări și expedia o carte care poate continua colecția de înaltă calitate pe care am început-o cu The Lost Sunday. Aceasta înseamnă o copertă cartonată A4 cu incrustații aurii, pagini color și hârtie atent selectată”, a menționat ea.