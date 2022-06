Cine stă „pe ajutor social” n-are nicio scuză: sunt joburi la toate colțurile, piața muncii a explodat

Specialiștii în recrutare vorbesc despre o adevărată explozie a pieței muncii, în 2022. Companiile lansează un număr record de joburi, e nevoie acută de muncitori, de persoane talentate, de profesioniști. De asemenea, se conturează noi fenomene, care se dovedesc a fi de durată, cum ar fi munca remote.

Piața muncii se transformă și crește puternic în 2022. O spun experții de la eJobs, care se mândresc cu faptul că anul curent are toate șansele să fie cel mai bun din istoria popularei platforme de recrutare.

”A fost cel mai bun semestru din istoria eJobs și se prefigurează că 2022 va fi cel mai bun an de până acum.

Aproximativ 250.000 de joburi noi au fost postate în platformă din ianuarie, numărul de clienți noi a crescut cu 14% vs S1 2021, iar încasările au înregistrat un avans de 50% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dacă facem însă comparația cu 2019, un an mult mai apropiat, ca dinamică, de 2022 decât anii de pandemie, am avut un plus de aproape 70%”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs România.