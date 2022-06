Wimbledon 2022, zguduit de scandalul cazurilor de Covid-19. Declarații șocante ale unei jucătoare de top

Wimbledon 2022, zguduit de scandalul cazurilor de Covid-19. Ediția din acest an a marelui turneu de Grand Slam este, probabil, cea mai zbuciumată din istoria de 145 de ani a competiției. Organizatorii au decis interzicerea participării sportivilor din Rusia și Belarus, în contextul războiului din Ucraina. În replică, ATP și WTA au hotărât să nu acorde puncte. Acum, Wimbledon 2022 este epicentrul unor probleme legate de Covid-19.

În acest context, ATP și WTA au decis ca la ediția din acest an să nu se acorde puncte, competiția devenind, practic, una demonstrativă, dar pe bani multi. Concursul are premii totale de 47 de milioane de euro, iar câștigătorii vor primi câte un cec de 2,3 milioane de euro. Însă, cel de-al treilea turneu de Grand Slam al anului s-a trezit și în mijlocul altui scandal, unul legat de Covid-19.

Wimbledon 2022 poate fi „lovit” de problema virusului care a dat peste cap lumea timp de 2 ani. Chiar turneul de la Londra a fost anulat, în 2020, din cauza pandemiei, iar anul trecut existau reguli sanitare stricte pentru participanți. Anul acesta, în schimb, sportivii n-au mai fost supuși unor asemenea reguli, dovadă că și nevaccinatul Novak Djokovic a putut lua startul în competiție.

Dar, la Wimbledon 2022, doi jucători de top au fost nevoiți au fost nevoiți să se retragă din competiție din cauza faptului că au fost depistați pozitivi la testările pentru Covid-19. E vorba de croatul Marin Cilic, finalist în 2017 și de italianul Matteo Berrettini, chiar finalistul de anul trecut.

Colac peste pupăză, Marin Cilic s-a antrenat joi cu Novak Djokovic, iar Matteo Berrettini a petrecut timp pe teren alături de Rafael Nadal, cu care s-a antrenat în aceeași zi. În plus, italianul s-a întâlnit și cu Djokovic, care pare acum „încolțit” de coronavirus la Londra, turneul în cadrul căruia este campion en-titre.

În acest context, a căzut ca un trăsnet declarația unei jucătoare de top care a mărturisit că la Roland Garros mulți sportivi au jucat infectați. E vorba de nimeni alta decât Alize Cornet (32 de ani, 37 WTA), cea care a eliminat-o pe Simona Halep, în optimi, la Australian Open.

„La un moment dat, cred că toți am avut virusul. La Roland Garros au fost câteva cazuri, dar am avut un acord tacit. Nu ne testam pentru a nu intra în bucluc. Apoi, am văzut fetele purtând măști, probabil pentru că nu voiau să transmită boala”, a declarat Alize Cornet, potrivit Reuters.