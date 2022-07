Cine cântă la Living Rock 2022, lista completă: Balthazar, Vița de Vie, byron și Luna Amară, cap de afiș

Living Rock, singurul festival de muzică alternativă de la malul mării a anunțat lista completă a artiștilor ce vor urca pe scenă, vara aceasta.

Living Rock va avea loc în weekendul 19-21 august, pe plaja Tuzla. Vestea bună este există un line-up final, din care fac parte Balthazar, Vița de Vie, The Mono Jacks, byron, Luna Amară, dar și mulți alții.

Conform comunicatului de presă, spre deosebire de edițiile anterioare, când cap de afiș au fost artiștii autohtoni, în mod exclusiv, festivalul aduce anul acesta în line-up o trupă din străinătate, mai exact pe belgienii de la Balthazar. Ei nu se află pentru prima dată în România, țară în care trupa are deja o comunitate numeroasă de fani, dar sunt pentru prima oară la Living Rock.

Trei zile de muzică bună la Living Rock, pe plaja Tuzla: tot ce trebuie să știi despre unul dintre cele mai importante festivaluri din această vară

Pe lângă aceștia, pe plaja Tuzla vor mai concerta byron, The Mono Jacks, Robin and the Backstabbers, Vița de Vie, Coma, Luna Amară, Piqued Jacks (Italia), Silent Strike, Luiza Zan & Gyárfás István, Bogdan Simion & Lăutarii de Mătase, Amadeus, Dl. Goe, Oigăn + Doru, Toulouse Lautrec și E.M.I.L.

Abonamentele sunt puse în vânzare pe platforma iabilet.ro, iar mai multe detalii despre festivalul Living Rock se pot găsi pe pagina de facebook a evenimentului.

De asemenea, este important de știu că, atunci când vorbim despre cazare, există posibilitatea de camping. Acesta este permis la fața locului după achitarea în avans a biletului de camping, separat de abonamentul la festival (un bilet de camping pentru fiecare persoană).

Mai mult, organizatorii pun la dispoziție și o parcare pentru rulote, unde doritorii vor putea avea acces prin plata unui bilet de parcare.

În concluzie, iată ce metodă bună de a combina câteva zile de relaxare pe malul mării, cu o serie de concerte ale trupelor tale preferate.