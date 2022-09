Chrome 105 vine „la pachet” cu câteva funcții noi și interesante: care sunt acestea

Google Chrome 105 este cea mai nouă versiune a browserului pe care, cel mai probabil, îl folosești chiar acum, în timp ce citești acest articol, fie că o faci de pe mobil sau de pe desktop.

Aceasta este menită să facă un pic de lumină asupra caracteristicilor importante, folosite des de utilizator. Totuși, deși schimbările există, ele nu sunt încă vizibile în frontend, fiind sesizate, mai degrabă, de cei pasionați de aprofundarea subiectului

Google Chrome – versiunea 105 – a fost lansată în data de 30 august 2022. Această ultimă versiune beneficiază de un suport mult mai bun pentru „picture in picture”, valabil pentru Android, dar are și mai multe instrumente pentru ca aplicațiile web să funcționeze mai bine, la calcul adăugându-se câteva update-uri care stau ascunse sub capotă – însă nu înseamnă că ele nu sunt acolo, chiar dacă nu le vezi.

Noul API Custom Highlight face posibil ca site-urile web să stilezeze acțiune precum instrumentul Ctrl + F, adică clasicul „Find”.

Interogările Container le permit dezvoltatorilor să stilezeze elementele în funcție de dimensiunea unui element container, ceea ce le face mult mai receptive la modificările din pagină.

has() pseudo class specifică o funcție având cel puțin un element care se potrivește cu selectorul relativ transmis ca argument, în timp ce Fetch Upload Streaming permite dezvoltatorilor web să facă o preluare cu ajutorul „ReadableStream”.

Cum poți actualiza ușor Google Chrome la noua versiune cu numărul 105

Chrome 105 va îmbunătăți, de asemenea, șirurile de etichete ale ecranului, furnizate de API-ul Multi-Screen Window Placement.

De asemenea, noua versiune de browser se va instala automat, sub forma unei actualizari, pe dispozitiv când va fi disponibilă.

Totuși, pentru a verifica și a instala imediat orice actualizăre disponibilă, tot ce trebuie să faci este să dai click pe pictograma meniului cu trei puncte, ca mai apoi să accesezi submeniul numite Ajutor > Despre Google Chrome (Help > About Google Chrome).