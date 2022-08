Chinezii bat record după record: cel mai puternic câmp magnetic constant e tot la ei acasă

Pe 12 august, cercetătorii chinezi au doborât recordul pentru cel mai puternic câmp magnetic constant produs vreodată.

La Steady High Magnetic Field Facility (SHMFF) din Hefei, China, echipa a creat un câmp magnetic de 45,22 Tesla. Este de 780.000 de ori mai puternic decât câmpul magnetic al Pământului la 50 de grade nord sau sud de Ecuator.

Realizarea bate recordul anterior de 45 Tesla, care a fost stabilit de MagLab din Florida, în 1999. A fost o realizare incredibilă, iar timpul necesar pentru a o depăși arată cât de dificil este din punct de vedere tehnic.

Ce știm despre noul record

Magnetul de la SHMFF, ca și cel de la MagLab, este cunoscut ca fiind un magnet hibrid. Exteriorul este format dintr-un magnet supraconductor. Un supraconductor este un material (de obicei la temperaturi extrem de scăzute) prin care curge electricitatea fără rezistență. El poate conduce curenți electrici mult mai puternici care, la rândul lor, pot produce un câmp magnetic cu o intensitate mai mare. Există, totuși, limite – ceea ce este un lucru bun.

Pentru a echilibra acest lucru și a merge mai departe cu teoria, trebuie menționat că există și un magnet Bitter în porțiunea interioară. Cunoscut și sub numele de Bitter Solenoid, acest tip de electromagnet este construit din plăci metalice și distanțiere izolatoare, într-o configurație elicoidală.

Se pot realiza câmpuri magnetice extrem de puternice, astfel. Recordul, în ceea ce privește temperatura camerei pentru cel mai puternic câmp continuu este de 37,5 Tesla și a fost atins în 2014, în Țările de Jos. Dezavantajul este că necesită curenți mari de antrenare și disipă multă căldură. Așadar, o abordare combinată folosind designul magnetului Bitter și un supraconductor a fost văzută ca fiind combinația câștigătoare.

„Pentru a obține un câmp magnetic mai puternic, am inovat structura magnetului și am dezvoltat noi materiale”, a declarat profesorul Kuang Guangli, de la Academia Chineză de Științe, unde are sediul SHMFF.

Studierea acestor câmpuri magnetice extreme este interesantă în sine, pentru că ne permite să înțelegem mai bine tehnologiile magnetice care au impact în multe domenii actuale.