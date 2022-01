CES 2022, cele mai importante inovații și cele mai impresionante gadgeturi

Cele mai bune gadget-uri din acest an trec de la utile la uluitoare.

Încă un an, un alt CES se apropie de sfârșit. Dar anul acesta, totul a fost puțin… mai ciudat.

Celebrul show de electronice de consum s-a întors în Las Vegas în 2022, sperând să reunească pasionații de tehnologie în showroom-uri umăr la umăr pentru demonstrații în persoană și discursuri. Din păcate, în mijlocul pandemiei în curs și al celei mai recente creșteri ale Omicron, multe publicații și companii au ales să stea acasă și să se conecteze virtual.

Evenimentul hibrid rezultat a prezentat multe etaje de showroom goale. Dar nu îți face griji!

Companiile de tehnologie au încă multe de arătat publicului, atât virtual, cât și în persoană. De la noile gadgeturi pentru lucrul de acasă până la roboți uriași, iată ce este mai interesante dispozitive de la CES 2022.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 câștigă premiul pentru cel mai bun laptop pentru că face ceva cu adevărat inovator – combinând un ecran principal ultralarg de 17,3 inch cu un afișaj LCD secundar de 8 inch lângă tastatură.

Poți nota notițe pe ecranul mic compatibil cu stiloul smart în timp ce te uiți la o prezentare pe ecranul principal, poți utiliza ecranul LCD ca tastatură numerică virtuală în timp ce răsfoiești foile de calcul sau chiar poți profita de un mod care îți permite să extinzi o pagină web pe ambele ecrane. ThinkBook Plus Gen 3 ar putea fi mașina perfectă pentru multitasking pentru cei care nu au spațiu pentru a configura corect două monitoare. Și cu un preț de pornire de 1.399 USD, nu este cu mult mai scump decât un laptop obișnuit.

Asus ROG Flow Z13 – laptop de gaming

CES 2022 a oferit o mulțime de laptop-uri de gaming promițătoare, dar Asus ROG Flow Z13 s-a remarcat din start prin oferirea unui design 2-în-1 care ar putea deschide noi modalități de mobilitate. În esență, un Microsoft Surface pentru jucători, Flow Z13 împachetează specificații respectabile într-o tabletă relativ compactă cu suport, făcându-l perfect pentru a desfășura o sesiune improvizată de Rocket League atunci când ești în mișcare cu prietenii. De asemenea, funcționează ca un laptop complet atunci când atașezi tastatura detașabilă

Laptopul vine la pachet cu o placă grafică Nvidia RTX 3050 Ti, care poate duce cele mai moderne jocuri pentru PC la setări solide. Este, de asemenea, compatibil cu dock-ul grafic extern ROG XG de la Asus, ceea ce înseamnă că îl poți transforma într-un computer de jocuri mult mai puternic pentru o adevărată experiență 4K.

Alienware 34 QD-OLED – monitor de gaming

Alienware 34 QD-OLED este primul monitor OLED cu puncte cuantice din lume, ceea ce înseamnă că obții negrul îndrăzneț și contrastele izbitoare ale unui ecran OLED și culorile bogate și strălucitoare posibile de punctele cuantice – o tehnologie care a impresionat destul de mult pe unele dintre cele mai bune televizoare.

Dacă incluzi toate acestea într-un afișaj curbat ultra-larg de 34 de inch, cu o rezoluție bogată de 3440 x 1400, ai ce se conturează a fi un afișaj foarte promițător pentru a te pierde în cele mai recente jocuri pentru computer. Alienware 34 QD-OLED deține, de asemenea, mult potențial dincolo de jocuri, cu un mod Creator care îți permite să activezi diferite profiluri de culoare concepute special pentru munca vizuală și crearea de conținut.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE de la Samsung este un telefon cu buget promițător, care oferă caracteristici emblematice la un preț relativ accesibil de 699 USD. Este puțin dificil de vândut când îl pui în fața excelentului Google Pixel 6, de 599 USD, dar trebuie făcut un caz pentru Galaxy S21 FE.

Este foarte rapid în utilizare, în conformitate cu Pixel 6, datorită procesorului Snapdragon, iar bateria de 4.500 mAh rezistă lejer o zi întreagă. În plus, cu trei camere pe spate, obți același obiectiv larg, ultra-wide și teleobiectiv care a impresionat pe S21 standard. Acesta din urmă poate face chiar și fotografii de până la 30x Space Zoom, care procesează foarte bine. Galaxy S21 FE va fi probabil telefonul Samsung entry-level în 2022.

Sony A95K QD-OLED

Sony pare să ridice ștacheta în fiecare an pentru OLED, dar pentru 2022 această ștachetă este împinsă și mai sus, datorită unui panou nou-nouț – QD-OLED sau OLED cu punct cuantic.

Noul QD-OLED se bazează pe panoul OLED anterior folosit în A90J de la Sony, dar adaugă puncte cuantice pentru a oferi o vibrație îmbunătățită și un nivel general mai ridicat de luminozitate. Sony pariază că acest lucru va prezenta mai bine întregul spectru de culori – în esență o reprezentare mai directă, vibrantă și realistă a culorilor individuale pentru o imagine generală mai bună. Acest lucru se întâmplă în milisecunde și este controlat de procesorul Bravia XR. Acest cip încă urmărește să găsească punctul focal al unei scene date în același mod în care ochiul uman o identifică pe aceasta.

A95K QD-OLED își propune să ducă A90J la un alt nivel.

Sony Bravia Cam

Bravia Cam de la Sony face două lucruri extraordinare – regândește modul în care o cameră poate fi utilizată alături de un televizor și schimbă modul în care televizorul poate personaliza experiența de vizionare pentru tine. Aceasta din urmă este prima soluție de acest fel pentru un televizor și se numește „Ambient Optimization Pro”.

În funcție de locul în care te așezi și de modul în care camera te vede, Bravia Cam va funcționa cu televizorul pentru a ajusta setările de imagine pentru o vizualizare optimă, în timp ce ajustează sunetul pentru cea mai bună experiență audio.

Bravia Cam merge mai departe pentru a ajuta la conservarea energiei. Poate întuneca afișajul dacă te vede ieșind din cadru și în cele din urmă poate opri panoul odată ce nu a detectat nicio activitate pentru într-un interval de timp. Este, de asemenea, cu ochii pentru a vedea cât de aproape ești de televizor și chiar îți va cere să te îndepărtezi.

Samsung Freestyle

Freestyle este un gadget ciudat, unic și atrăgător. Este un proiector ultra-portabil care cântărește sub 2 kg și se află într-un suport care îți permite să proiectezi pe orice suprafață. De asemenea, poate acționa ca o lampă de lavă sau poate proiecta o noapte înstelată în timp ce dormi. Și este un difuzor inteligent cu suport atât Bixby, cât și Amazon Alexa.

Aceasta este o listă generală de funcții și nu sunt ieftine la 899,99 USD. Dar Freestyle iese în evidență, deoarece oferă un afișaj de calitate Samsung care poate merge oriunde, poate fi un televizor pe tavan sau un perete sau un afișaj extins care difuzează pe birou. Pentru pasionații de TikTok, poate face o fereastră falsă cu ploaie pe peretele tău. Este un ecran portabil care este funcțional pentru muncă și joacă.

Garmin venu 2 plus smartwatch GPS

Garmin a anunțat două noi ceasuri inteligente la CES 2022. Primul este venu 2 plus, o continuare mai premium a venu 2, care a fost lansat abia în primăvara anului trecut. Venu 2 plus are un ecran AMOLED de 1,3 inch cu o rezoluție de 416 x 416 și, spre deosebire de venu 2, vine cu un asistent vocal, un difuzor încorporat și un microfon, astfel încât să îl poți folosi pentru a prelua apeluri telefonice.

Toate celelalte sunt la fel, astfel încât vei beneficia în continuare de toate beneficiile fabuloase de urmărire a sănătății găsite pe modelul non-plus.

Garmin venu 2 plus vine în trei variante de culoare, o lunetă de culoare argintie cu o carcasă gri pudră; o lunetă aurie crem cu o carcasă de culoarea fildeșului și o lunetă de ardezie cu o carcasă neagră.