REVIEW Samsung Galaxy S21 FE 5G, cel mai accesibil membru al familiei Galaxy S, aproape perfect

După câteva luni de tease-uri, zvonuri de lansare anulate și nenumărate scurgeri de informații, Samsung a lansat, în sfârșit, Galaxy S21 FE 5G. Este un smartphone premium, cel mai nou din familia Galaxy. În continuare, urmează să evidențiez toate specificațiile cheie.

Totul începe cu designul care este în mod clar inspirat de seria Galaxy S21 cu modulul de cameră triplă care se mulează în cadrul lateral. Telefoanele Samsung Galaxy S21 FE 5G vin în patru opțiuni de culoare – Graphite, White, Lavander și noua opțiune, Olive. În plus, includ un finisaj de culoare mată.

În ceea ce privește camera, există o configurație de cameră triplă cu o cameră principală de 12 MP cu OIS, un snapper ultrawide de 12 MP și un modul teleobiectiv de 8 MP cu zoom optic 3x. Este exact aceeași configurație ca și la S20 FE de anul trecut. Selfie shooter-ul din față este de 32 MP, la fel ca modelul de anul trecut.

Mai mult, are opțiunea de dual video, care te ajută să faci story-uri inedite pe Instagram. Poți să fii și “actor”, dar și “regizor”, în același timp. Poți să faci vlogging ca un profesionist cu Samsung Galaxy S21 FE 5G. Surprinzi acțiunea și reacția ta în timp real, într-o singură înregistrare pentru filmări gata de încărcat pe YouTube.

Cu camera frontală de 32 MP care surprinde cel mai bun selfie, chiar și pe timp de noapte, Galaxy S21 FE 5G este smartphone-ul perfect pentru poze de tip portret. Procesarea multi-cadre AI scoate la iveală mai multă culoare și mai multe detalii, astfel încât fotografiile tale să fie de o calitate superioară. Camera de calitate profesională a Galaxy S21 FE 5G oferă fără efort conținut unic, făcând fotografii și videoclipuri incredibil de realiste cu niveluri superioare de detaliu. Nici nu-ți mai trebuie aparat foto profesionist.

În mod deosebit, la cameră mi-a plăcut modul portret, care pune subiectul în centrul atenției. Pur și simplu, faci fotografia, apoi poți s-o încarci direct pe rețelele de socializare. Nu-ți mai trebuie niciun efect, deși are la dispoziție mai multe. Trăsăturile tale sunt puse în evidență, astfel încât să arăți cel mai bine pe Facebook, Instagram, TikTok și nu numai.

REVIEW Galaxy S21 FE 5G, detaliile tehnice care fac diferența

Dacă ne referim la display, acesta măsoară 6,4 inci și este de tip Dynamic AMOLED 2X. Se reîmprospătează la viteze de 120 Hz, are o rezoluție FHD+ și o rată de eșantionare tactilă de până la 240 Hz. Sub „capotă”, telefonul are un SoC octa-core, iar la cârmă se află un Snapdragon 888, ajutat de 6/8 GB RAM și 128/256 GB de stocare, în funcție de buget. De asemenea, are o baterie de 4.500 mAh cu încărcare de 25 W, cu rezistență la apă/praf IP68 și rulează Android 12 cu One UI 4. Telefonul vine și cu funcția Samsung Wireless PowerShare pentru încărcarea wireless a altor dispozitive.

Datorită interfeței intuitive One UI 4 de la Samsung, poți proiecta și alege experiența mobilă ideală – una care se potrivește în mod unic nevoilor tale și care îți permite să te exprimi așa cum îți dorești, în deplină siguranță. Galaxy S21 FE este dotat cu opțiuni de personalizare diverse și opțiuni de confidențialitate mai puternice. Și pentru că integrează capabilități de personalizare extinse – ecranul de pornire, pictogramele, notificările, imaginile de fundal și multe altele, toate pot fi reimaginate. Spre exemplu, opțiunea Widget a fost reproiectată și actualizată pentru a oferi cât mai multe opțiuni de personalizare. Pentru maximă securitate, S21 FE 5G integrează acum atât opțiunile de confidențialitate, cât și cele de securitate într-un singur loc, făcând experiența One UI 4 pe Galaxy S21 FE 5G simplă și sigură.

Galaxy S21 FE 5G vine într-o construcție certificată IP68, care ajută într-o oarecare măsură să reziste prafului și apei. În plus, telefonul măsoară 155,7×74,5×7,9 mm și cântărește 177 grame. Mai ușor, mai mic, mai delicat și mai elegant. Perfect de pus în buzunar.

Bateria de 4500 mAh funcționează împreună cu displayul și procesorul, ambele eficiente din punct de vedere energetic, pentru a rezista mai mult departe de priză, chiar și pe 5G. Astfel, poți să te uiți la mai multe episoade pe Netflix și să zici „adio” fricii că rămâi fără baterie. De asemenea, are o încărcare de peste 50% în 30 de minute. Când ai bateria aproape descărcată și nu ai timp de așteptat, poți obține ore de funcționare cu doar câteva minute de încărcare.

REVIEW Samsung Galaxy S21 FE 5G, în practică

Culorile sunt atât de vii, iar contrastul atât de puternic, încât ai fi tentat să crezi că imaginile le poți ține în mână, cu Galaxy S21 FE 5G. Un ecran captivant, încât vei uita că nu ești la cinema. Nu numai că ramele au fost reduse dramatic pentru o vedere mai largă, dar și afișajul Dynamic AMOLED 2X al lui Galaxy S21 FE 5G oferă culori vibrante și luminozitate amplă, chiar și în lumina puternică a soarelui.

Ce mi se pare cel mai util este că ecranul este echipat cu Gorilla Glass Victus, cea mai rezistentă sticlă de pe un smartphone Samsung Galaxy. Așa că nu mai trebuie să-ți faci la fel de multe griji când îl scapi.

Noul Samsung Galaxy S21 FE 5G are până la 256 GB spațiu de stocare la bord. Opțiunile de conectivitate includ 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, NFC și un port USB Type-C. Senzorii includ accelerometru, senzor de lumină ambientală, barometru, giroscop, magnetometru și un senzor de proximitate. Telefonul are și un senzor de amprentă (optic) în afișaj.

Ce mai are Galaxy S21 FE 5G? Un procesor care lucrează din greu, astfel încât să poți juca la greu. Împreună cu tehnologia eficientă din punct de vedere energetic, chipsetul este atât de rapid, atât de puternic și atât de inteligent încât poți experimenta jocuri cu grafică intensă și performanță multitasking ca niciodată până acum.

Noul telefon Samsung vine ca o variantă mai accesibilă a Galaxy S21 obișnuit și un succesor al Galaxy S20 FE. Din acest punct de vedere, Samsung Galaxy S21 FE 5G are un Night Mode îmbunătățit. Noul telefon continuă, de asemenea, moștenirea seriei Galaxy S21 cu același design de cadru Contour-Cut și modul de cameră spate ridicat.

REVIEW Samsung Galaxy S21 FE – concluzie

Samsung a luat ceea ce îți place cel mai mult și a construit cel mai bun telefon inspirat de fani, astfel încât să poți experimenta pasiunile tale de zi cu zi la maxim. S21 FE 5G, echipat cu cel mai nou și super rapid procesor Galaxy? Da. Cameră de calitate profesională? Cu siguranță. Galaxy S21 FE 5G împachetează tot ceea ce-ți place în 16,29 cm — o dimensiune creată pentru a te conecta cu prietenii, pentru a-ți explora noi pasiuni, dar și pentru a transmite live și a asculta emisiunile preferate la calitate maximă și fără întreruperi.

În concluzie, pe scurt, cel mai important la S21 FE 5G este că pasionații de jocuri pe mobil și streamerii dedicați vor fi uimiți de grafica și calitatea imaginii S21 FE 5G, iar cu noua rată de răspuns de 240 Hz, S21 FE 5G duce experiența de joc la un alt nivel, cu opțiuni de reacție foarte rapide. De asemenea, dinamica jocurilor va fi fluidă datorită ratei de reîmprospătare de 120 Hz a lui S21 FE 5G, care oferă cea mai mare densitate de pixeli pe un ecran Dynamic AMOLED 2X.

Desigur, cel mai important pentru un telefon este camera, așa că utilizatorii pot îmbunătăți modul de fotografie în condiții de lumină scăzută și pot face fotografii super clare în cele mai întunecate condiții. În situația în care vrei să faci un selfie care să îi cuprindă pe toți, S21 FE 5G oferă cea mai bună experiență de selfie a Samsung de până acum datorită camerei frontale avansate de 32 MP și a opțiunilor de AI Face Restoration – pentru selfie-uri de înaltă calitate cu toți prietenii.