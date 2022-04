Cercetătorii se folosesc de Tesla: ce urmează să testeze

Un Tesla Model 3 va fi folosit în scopuri nobile.

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Newcastle din Australia va folosi un model Tesla 3 ca mijloc de a testa panouri solare imprimate despre care cred că ar putea fi următorul lucru important în soluții accesibile și durabile.

Grupul intenționează să folosească panouri solare imprimate pentru a alimenta Tesla Model 3 într-o călătorie grandioasă de 15.127 de km prin Australia, în septembrie.

Proiectul, numit Charge Around Australia, este posibil printr-un parteneriat între compania britanică Charging Around Britain Ltd și Universitatea din Newcastle. Inițiativa își propune să demonstreze că tehnologia panourilor solare imprimate ar putea fi utilizată pentru a genera energie regenerabilă pentru încărcarea vehiculelor electrice în afara rețelei.

Pentru călătorie, Charge Around Australia va folosi 18 dintre panourile solare din plastic imprimate ale grupului, fiecare lung de 17 metri. Panourile solare tipărite vor fi întinse lângă Tesla Model 3 pentru a absorbi lumina soarelui.

Acest sistem ar permite sedanului complet electric să își finalizeze călătoria de 15.127 de km folosind doar energia adunată de la soare.

O nouă tehnologie

Paul Dastoor, inventatorul tehnologiei panourilor solare imprimate, a remarcat că echipa de la Universitatea din Newcastle nu va testa doar rezistența panourilor solare imprimate în timpul călătoriei de 15.127 de km. Ei ar analiza, de asemenea, potențialul tehnologiei pentru aplicații dincolo de încărcarea vehiculelor electrice.

„Acesta este de fapt un banc de testare ideal pentru a ne oferi informații despre cum am folosi și alimenta tehnologia în alte locații îndepărtate, de exemplu, în spațiu”, a spus Dastoor.

Având în vedere că Tesla Model 3 s-ar încărca de la soare, călătoria vehiculului ar fi lungă. Echipa plănuiește să își finalizeze călătoria de 15.127 de km în 84 de zile, grupul vizitând 70 de școli în acest proces. Făcând acest lucru, echipa de la Universitatea din Newcastle speră ca studenții din Australia să poată avea o gustare a ceea ce le poate rezerva viitorul regenerabil.

Panourile solare imprimate care ar fi folosite în Charge Around Australia sunt destul de perturbatoare de la sine. Deoarece panourile solare sunt imprimate folosind imprimante convenționale, acestea sunt extrem de accesibile. De asemenea, sunt extrem de ușoare și subțiri, făcându-le foarte flexibile și portabile dacă este necesar. Dastoor a explicat potențialul tehnologiei într-unul dintre videoclipurile Charge Around Australia.

„Putem analiza aplicații în care le putem acoperi pe zone vaste și pentru că sunt tipărite, la un cost foarte mic. Așa că imaginați-vă o lume în care fiecare clădire, fiecare structură are un strat care generează energie. Acesta este potențialul acestei tehnologii”, a spus el.